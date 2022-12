Al giorno d’oggi la sicurezza non è mai troppa, soprattutto quando si utilizza lo smartphone. Molto spesso, infatti, i vari truffatori e cybercriminali tentano di far cadere in trappola le proprie vittime con dei semplici SMS. A tal proposito, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta avvertendo i suoi utenti dell’arrivo di una nuova truffa.

Very Mobile avverte i propri utenti, nuove truffe in agguato

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale di WindTre sta avvertendo i propri utenti dell’arrivo di una nuova truffa. Quest’ultima, come segnalato da Very Mobile, si sta celando dietro ad un falso SMS proveniente apparentemente da aziende piuttosto note.

Si tratta sempre di truffe di tipo phishing. Le vittime prescelte, infatti, vengono incitate ad aprire al più presto il link presente all’interno del messaggio per sbloccare una presunta consegna non andata a buon fine. Apparentemente, attraverso il link gli utenti credono di poter riprogrammare la consegna in questione. Inutile dire che, una volta aperto il link ed inserito i propri dati personali, la truffa è andata a segno. Ecco comunque qui di seguito l’SMS inviato da Very Mobile per avvertire i suoi utenti di questa minaccia.

“Ti informiamo che stanno circolando SMS fraudolenti, apparentemente provenienti da società postali o di logistica, che invitano a cliccare su un link per riprogrammare una spedizione non andata a buon fine. Se dovessi ricevere uno di questi SMS non cliccare sul link, verifica la richiesta con il mittente attraverso un altro canale ed elimina il messaggio: potrebbe permettere a un malware di danneggiare il tuo sistema!”