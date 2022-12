Iliad accoglie il nuovo anno presentando un’offerta dedicata a tutti i nuovi clienti. La Flash 120 2023 è già disponibile online, presso gli Iliad Corner e tramite Simbox nei Flagship Store.

I nuovi clienti hanno tempo fino al 10 gennaio per richiedere l’attivazione dell’offerta.

Iliad Flash 120 2023: costo e contenuti della nuova offerta!

La nuova offerta Iliad Flash 120 2023 è disponibile a un costo di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

120 GB di traffico dati in 4G

8 GB in roaming in UE

Iliad sottolinea la totale assenza di costi extra o vincoli da rispettare. I clienti non dovranno affrontare alcuna spesa aggiuntiva e potranno richiedere la disattivazione della tariffa in qualsiasi momento senza dover sostenere spese impreviste. Al momento dell’attivazione sarà necessario saldare soltanto una spesa di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM. L’offerta è già disponibile per tutti e potrà essere richiesta entro e non oltre il 10 gennaio 2023 alle ore 10:00.

L’offerta Iliad Flash 120 2023 include nel prezzo tanti servizi utili, tra i quali: Mi richiami, controllo del credito residuo, hotspot e segreteria telefonica.

I nuovi clienti non dovranno necessariamente richiedere una nuova linea. La tariffa potrà essere attivata anche effettuando la portabilità del numero dall’attuale operatore a Iliad.

Il gestore rivolge la sua tariffa anche ai già clienti con attiva una delle seguenti offerte: Voce, Giga 30, Giga 40, Giga 50, Giga 80 e Flash 100. Sarà sufficiente richiedere il cambio offerta così da poter ottenere una maggiore quantità di Giga di traffico dati per la navigazione.