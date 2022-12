Il 2023 è ormai alle porte e a quanto pare si tratterà di un anno decisamente interessante. Le novità in arrivo sono molte ma quelle che saranno sicuramente al centro dell’attenzione mireranno ad ampliare il settore degli smartphone pieghevoli. Aziende come OPPO, Google, Samsung e Xiaomi sono pronte a sfidarsi con il loro dispositivi.

Smartphone pieghevoli: il 2023 sarà un anno denso di novità!

Negli ultimi anni abbiamo assistito al diffondersi di tendenze innovative che hanno più o meno diviso in due gli appassionati di smartphone. Da un lato abbiamo utenti che desiderano poter sfruttare display molto ampi ma meno ingombranti di un tablet, dall’altro un numero non indifferente di utenti manifesta la volontà di tornare ai display compatti e maneggevoli.

Apple è sicuramente l’azienda che ha tentato prima di tutte di unire le due fazioni proponendo il suo iPhone mini. Il dispositivo, però, è stato presto rimpiazzato da modelli con schermi più grandi che hanno provocato un certo malcontento tra il pubblico.

Nonostante il dibattito su quale sia la dimensione del display più soddisfacente per gli utenti, da qualche anno è possibile rivolgere uno sguardo all’affermarsi di un settore in costante espansione, quello degli smartphone pieghevoli.

Samsung è l’azienda che mantiene al momento un posto principale per la qualità e l’originalità dei suoi dispositivi ma il 2023 potrebbe essere l’anno decisivo. Nei prossimi mesi avremo modo di assistere all’arrivo di un Google Pixel Fold che sembra racchiudere in sé tutte le migliori qualità degli smartphone pieghevoli in commercio. Xiaomi e OPPO, inoltre, hanno recentemente rilasciato dei dispositivi che rendono nota la loro volontà di soppiantare Samsung. Quest’ultima si ritrova, dunque, a dover affrontare numerose sfide che potrebbero consentire ai rivali di surclassarla senza grandi difficoltà.