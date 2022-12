playstation-plus-una-fuga-di-notizie-svela-in-anticipo-i-giochi-ps5-e-ps4

Nonostante per l’annuncio ufficiale manchi probabilmente ancora qualche giorno, i giochi gratuiti per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di gennaio 2023 sembrano essere stati rivelati attraverso una fuga di notizie e, data la credibilità della fonte, dovrebbero essere presi in considerazione.

I seguenti giochi dovrebbero essere presenti nella lista:

Star Wars Jedi: Fallen Order – PS5 e PS4

Fallout 76 – PS4

Axiom Verge 2 – PS5 e PS4

PlayStation Plus, in arrivo nuovi annunci

Dato che la soffiata proviene dall’infallibile billbil-kun del sito Dealabs, le cui previsioni sul servizio in abbonamento di Sony si sono dimostrate affidabili negli ultimi anni, possiamo praticamente essere certi che questi titoli saranno inclusi. Cal Kestis, l’unico Jedi rimasto dopo l’epurazione dell’Ordine 66, è il protagonista di Star Wars: Jedi: Fallen Order, un gioco d’azione in terza persona ambientato nel mondo di Star Wars. A causa del suo stile di vita segreto, alla fine riscoprirà le vie della Forza e imbraccerà la spada laser nella battaglia contro l’Impero, ispirando ancora una volta la causa ribelle.

Bethesda e Zenimax hanno creato un MMORPG chiamato Fallout 76, basato sul loro popolare franchise di giochi post-apocalittici. Anche se il gioco ha avuto un inizio traballante, i creatori hanno continuato a seguirlo e ora conta 13,5 milioni di utenti, a testimonianza dello stato di salute della comunità online.

Axiom Verge 2 è un metroidvania a tema fantascientifico sviluppato in modo indipendente da Thomas Happ e caratterizzato da un’estetica retrò in 2D. Dopo una solida introduzione, questa seconda sezione sviluppa ulteriormente la struttura e presenta alcuni nuovi concetti intriganti. L’annuncio ufficiale dei titoli PlayStation Plus di gennaio 2023 è previsto per mercoledì 28 dicembre, con data di uscita il 3 gennaio 2023, anche se, date le festività intermedie, questa data potrebbe slittare anche di una settimana.