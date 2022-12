Molti di noi usano il telefono per lavoro, ma molti altri lo usano per giocare. L’industria dei giochi mobile è esplosa negli ultimi tre anni e l’epidemia di COVID-19 è in gran parte responsabile di questo fenomeno. I giochi gratuiti sul Play Store, come Genshin Impact, spesso si avvicinano alla qualità dei loro equivalenti premium su Android, e alcuni li superano addirittura se confrontati con le loro versioni desktop.

Anche se Apex Legends è arrivato sul Google Play Store solo nel maggio del 2022, Apex Legends Mobile è diventato rapidamente uno dei giochi multiplayer battle royale più giocati in circolazione. Nel giro di una settimana dal suo rilascio, il gioco aveva più di 25 milioni di utenti. Molte persone giocano a questo gioco sui loro telefoni, perché è quasi identico alla versione per PC in termini di estetica e gameplay.

Provate subito questi giochi gratis

Genshin Impact, invece, utilizza elementi gacha per creare un’avventura free-roaming ricca di azione. Il gioco ha vinto il premio di Google come miglior gioco a dicembre. Il punto forte del gioco è il sistema di battaglie elementali, che può essere affrontato da soli o in compagnia.

Call of Duty: Mobile è ben ottimizzato e funziona molto bene anche su hardware datati; offre una varietà di tipi di gioco come Death Match, Battle Royale e playlist classificate. Call of Duty: Mobile è l’opzione migliore per chi vuole impegnarsi in round veloci e pieni di intensi scontri a fuoco. Ancora oggi è uno dei preferiti dagli utenti di smartphone.

Un’altro gioco molto popolare su Android è Gwent, un gioco di carte che si basa su un’apprezzata missione secondaria di The Witcher 3: Wild Hunt. Il gioco presenta anche un gran numero di personaggi dei precedenti giochi e romanzi di The Witcher. Le meccaniche del gioco non sono troppo complesse, ma molto semplici.

Nel genere dei MOBA 5v5, League of Legends: Wild Rift è un concorrente di prim’ordine. League of Legends: Wild Rift è abbastanza simile alla sua versione per PC, in quanto presenta un’ampia varietà di personaggi giocabili. Il gioco ha controlli eccellenti e funziona bene anche su hardware datati.

Se state cercando un MMORPG sul vostro dispositivo mobile, dovreste provare Diablo Immortal, uno dei migliori giochi del Google Play Store. Diablo Immortal, che si svolge tra gli eventi di Diablo II e Diablo III, permette ai giocatori di creare personaggi a loro immagine e somiglianza, scegliendo tra un’ampia gamma di classi diverse.