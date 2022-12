vodafone-ha-annunciato-il-regalo-di-natale-per-i-suoi-clienti-e-non-solo

A partire da oggi, salvo modifiche, i clienti privati di rete mobile Vodafone iscritti al programma fedeltà gratuito Vodafone Happy potranno ricevere in regalo o gigabyte illimitati di traffico dati o 1 mese gratuito di 5G Priority Access. Nella sezione provvisoria intitolata “Giga Bells, Giga Bells, Giga All The Way!” all’interno dell’app My Vodafone, viene proposta questa iniziativa, nota anche come Happy Moment nelle versioni precedenti.

Alcuni clienti privati di Vodafone avranno accesso al servizio gratuito Giga illimitati durante le festività. Gli abbonati Vodafone che hanno diritto a questo regalo saranno avvisati attraverso l’omonima campagna via SMS. In base all’articolo 10 delle attuali Criteri Generali di Contratto Vodafone, che sono state illustrate integralmente da MondoMobileWeb, i Giga illimitati sono soggetti alle condizioni di un uso corretto e legale.

Vodafone sta regalando dati mobile per i suoi clienti

Di conseguenza, la promozione è disponibile per tutti i clienti Vodafone in Italia, compresi quelli con e senza partita IVA, quando utilizzano gli APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it, o quando accedono a Internet attraverso gli hotspot Vodafone.

Essendo gratuita, questa promozione non viene conteggiata nell’assegnazione di dati in roaming per l’UE e il Regno Unito, quindi non è possibile utilizzarla quando si è in Europa o nel Regno Unito. Ma per un periodo di tempo limitato, alcuni clienti Vodafone possono ottenere il 5G Priority Access gratuitamente per un mese. L’offerta è valida per un mese dopo l’attivazione e scade automaticamente.

Se la rete 5G non fa attualmente parte del vostro pacchetto, potete aggiungerla con il componente aggiuntivo 5G Precedence Access, che include anche la possibilità di bypassare le restrizioni di velocità sulla rete 5G e di dare a questa connessione la priorità rispetto a 4G e 5G in caso di congestione della rete.