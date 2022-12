Esistono innumerevoli funzionalità e impostazioni su Instagram che molte persone ancora non conoscono e usano.

Se stai cercando di utilizzare Instagram nel miglior modo possibile, ci sono suggerimenti e funzionalità che possiamo farti scoprire.

Aggiungi e gestisci più account dallo stesso dispositivo

Hai un account separato per il tuo cane? Non essere imbarazzato; difendi il tuo profilo da cucciolo. Infatti, che si tratti di un account per animali domestici o di un account aziendale, puoi aggiungerlo e gestirlo direttamente insieme al tuo account personale.

Ecco come: dal tuo profilo, tocca l’icona a forma di ingranaggio. Per trovare questa icona su un dispositivo Android, devi prima toccare le tre linee orizzontali in alto a destra dello schermo. Da qui, scorri fino in fondo e tocca “Aggiungi account”. Inserisci nome utente e password e sei a posto.

Per passare da un profilo all’altro, tieni premuta l’immagine del profilo nella barra di navigazione per visualizzare tutti gli account collegati. Puoi anche passare a un altro account tramite la pagina Impostazioni menzionata in precedenza.

Vedi tutti i post che ti sono piaciuti

Hai mai desiderato vedere i post che ti sono piaciuti, tutti in un unico posto? Tutto quello che devi fare è andare sul tuo profilo e fare clic sul pulsante “Impostazioni” in alto a destra (un’icona a forma di ingranaggio su iPhone/iPad e tre punti su Android), quindi fare clic su “Account” e infine su “Post che hai” Mi è piaciuto.”

Come rimuovere i mi piace

Per rimuovere il Mi piace da uno qualsiasi dei post che ti sono piaciuti, vai semplicemente al post e deseleziona l’icona del “cuore” sotto di esso. Non preoccuparti: l’utente non verrà avvisato che hai rimosso il “Mi piace” dal post.

Nascondi, elimina o disabilita i commenti sui tuoi post

Nell’app mobile di Instagram, vai su “Opzioni” e seleziona “Commenti”. Da qui, puoi attivare “Nascondi commenti inappropriati” e persino inserire parole chiave specifiche che desideri che l’app controlli all’interno di ogni commento.