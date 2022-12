Un volantino davvero interessante vi attende nel periodo corrente da Expert, gli utenti sono felicemente spinti ad acquistare nuovi prodotti, con la promessa comunque di riuscire a godere di un rapporto qualità prezzo praticamente invidiabile, oltre alla possibilità di accedere ai migliori dispositivi attualmente in commercio.

L’attuale campagna promozionale è indubbiamente una delle migliori del mercato, la più interessante in assoluto, in primis per l’ampissima disponibilità sul territorio, poiché comunque ricordiamo che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in negozio, alla stessa identica stregua del sito ufficiale, dove trovare anche la consegna gratuita presso il domicilio, ma solo in determinati casi.

Expert, che sorprese nel periodo

Un volantino Expert davvero impressionante si staglia letteralmente all’orizzonte, sono innumerevoli i prodotti in promozione che possono aiutare gli utenti a spendere molto poco, ed allo stesso tempo a godere di discrete prestazioni generali. I prezzi partono dalla fascia medio-bassa, con la possibilità ad esempio di acquistare un Redmi Note 11 Pro, disponibile a 269 euro, oppure anche Motorola Moto G12 a 159 euro, Galaxy A23 a 279 euro, Realme C33 a 159 euro, Redmi 10C a 139 euro, galaxy A13 a 179 euro, senza dimenticarsi di TCL 305i a 99 euro, Oppo a96 a 239 euro, Realme R9 a 229 euro, Honor X8 a 199 euro, Xiaomi 12 Lite a 389 euro, TC 30Se a 129 euro e simili.

Gli unici accenni alla fascia alta della telefonia mobile sono riservati al Galaxy S22, un vero e proprio best buy, se considerate che ad oggi può essere acquistato a soli 599 euro.