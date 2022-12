Uno studio del 2018 ha stimato che Amazon utilizza circa 19,5 milioni di metri quadrati di imballaggi ogni anno, il che equivale a circa 3,5 milioni di tonnellate di cartone. Se questo cartone venisse utilizzato per creare una singola striscia di imballaggi lunga 1 metro, potrebbe avvolgere la Terra 800 volte.

Gli imballaggi di Amazon sono spesso considerati eccessivi e inutili dai consumatori, con molti che si lamentano di ricevere prodotti in scatole enormi con una quantità sproporzionata di materiale di imballaggio. Questo non solo è spreco di risorse, ma crea anche un enorme impatto ambientale dovuto alla produzione di questo materiale di imballaggio e allo smaltimento dello stesso.

Per affrontare questo problema, Amazon ha iniziato a lavorare su soluzioni sostenibili per il proprio imballaggio. Ad esempio, l’azienda ha lanciato un programma chiamato “Frustration-Free Packaging“, che mira a ridurre gli imballaggi inutili e a rendere più facile per i clienti rimuovere i prodotti dall’imballaggio. Inoltre, Amazon sta investendo in soluzioni di imballaggio riciclabili e biodegradabili, come il cartone ondulato fatto di materiali riciclati al 100% e il materiale di imballaggio a base di amido di mais biodegradabile.

Nonostante questi sforzi, è importante notare che Amazon deve ancora fare molto di più per ridurre il proprio impatto ambientale. Gli imballaggi di Amazon che possono avvolgere la Terra 800 volte sono solo un esempio della sfida ambientale a cui l’azienda è di fronte. Per diventare veramente sostenibile, Amazon dovrà continuare a investire in soluzioni sostenibili e a lavorare per ridurre il proprio consumo di risorse.