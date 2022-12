Google lancia l’allarme su un bug che interessa Google Assistant. L’annuncio dei problema rilevato è stato comunicato agli utenti via mail.

Un’e-mail proveniente dal team da Google Assistant (inviata dal team di Workspace) ha iniziato ad arrivare nelle caselle di posta di alcuni utenti all’inizio di questa settimana, dichiarando la scoperta di un bug che interessa l’assistente digitale e i dispositivi registrati. Google non è estraneo ai bug, ma a parte dire che questo bug apparentemente ha disabilitato le routine personali e “Hey Google”, non c’è molto da dire, non si sa bene da cosa sia causato e quali dispositivi siano effettivamente interessati.

Il messaggio ricevuto via mail spiega ai destinatari di controllare le impostazioni dell’Assistente e assicurarsi che tutto sia a posto quando lo usano. Supponiamo che ci sia qualcosa fuori posto, questo significa che sei tra gli utenti colpiti dal bug. L’e-mail menziona che l’azienda si metterà in contatto con gli utenti per dare ulteriori informazioni, ma non dice quando. L’azienda sta probabilmente ancora indagando sulla problematica prima di fare dichiarazioni avventate.

Anche se apprezziamo un avvertimento se qualcosa non funziona, questo solleva sicuramente più domande che risposte. Come abbiamo detto prima, rivelare l’esistenza dei problemi è un’ottima pratica, anche se sono bug minori. Tuttavia, Google normalmente non è uno che invia questo tipo di avviso via e-mail e, anche in questo caso, speriamo in una visione più approfondita di ciò che è andato storto, o almeno di come sia stato risolto.

Questa email è stata poi seguita da una seconda con alcune nuove informazioni, questa volta provenienti dal team Nest. Mentre questo nuovo messaggio aiuta a definire più chiaramente l’ambito di interesse del bug, siamo ancora molto curiosi di sapere cosa potrebbe causare tutti questi problemi riscontrati su Google Assistant. Ancora una volta, Google menziona la sua intenzione di fornire ulteriori informazioni in un secondo momento. Se hai notato che l’Assistente Google si comporta in modo strano, prova a controllare le tue impostazioni e assicurarti che le tue routine siano tutte a posto.