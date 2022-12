Il Kindle sembra un normale tablet ma come tutti gli e-reader utilizza una tecnologia pensata appositamente per un tipo di visualizzazione completamente diverso, ideale per la lettura. Sfruttando uno speciale display e-ink, si illumina grazie alla luce circostante che gli conferisce l’aspetto tipico della carta vera e propria. Questo è un vantaggio soprattutto per gli occhi. Se non avete mai provato un Kindle, o ne avete uno ormai datato, di seguito alcuni consigli per guidarvi all’acquisto di questo dispositivo Amazon così amato.

Vi ricordiamo che non solo il Kindle è comodo per non sforzare gli occhi e danneggiare la vista durante la lettura, ma permette anche di salvare spazio e soldi, di conseguenza salvaguardare l’ambiente. I vantaggi sono, dunque, molteplici. Con un Kindle è possibile memorizzare centinaia di libri e la batteria del dispositivo dura un paio di settimane. Inoltre, è possibile personalizzare la propria esperienza di lettura e provare una delle tante funzioni integrate che consentono di sottolineare, cercare la definizione delle parole, salvare dei paragrafi e così via.

La gamma di dispositivi offerti da Amazon include diversi modelli con differenti fasce di prezzo, ciascuno progettato pensando a diversi tipi di lettori. Pagando leggermente di più è anche possibile rimuovere gli annunci pubblicitari. Tuttavia, non recano particolare fastidio e se non sapete mai quale libro acquistare, possono diventare persino utili per ottenere dei suggerimenti. Ci sono anche versioni per bambini, identiche alle versioni base ma dotate di un abbonamento aggiuntivo per libri per bambini e di una copertina adatta alla loro età e le loro esigenze. Inoltre, incredibile novità l’ultimo modello uscito da poco sul mercato: il nuovo Kindle Scribe. Abbiamo deciso di non includerlo in questa lista perché dà un po’ il via ad una categoria a parte, includendo anche la possibilità di scrivere.

Infine, con qualsiasi Kindle è possibile scaricare ebook da luoghi diversi dal negozio di Amazon. Basterà convertire un qualsiasi e-book nel giusto formato e inviarlo al proprio dispositivo. Quindi quale Kindle è il migliore? Dipende da quanto vuoi spendere, quanto spesso lo userai, quanto incidono le dimensioni per una maggiore praticità, se di solito leggi a letto o se sei spesso in luoghi come piscine e palestre. Lo stesso discorso vale se decidi di regalarlo a qualcuno, soprattutto adesso in vista delle feste natalizie. Stilando già una breve lista riepilogativa, prima di addentrarci negli approfondimenti riservati a ciascun modello, possiamo già decretare i vincitori di alcune categorie.

Miglior Kindle economico : All-New/Nuovo Kindle (2022).

: All-New/Nuovo Kindle (2022). Il miglior tuttofare : Kindle Paperwhite.

: Kindle Paperwhite. Dispositivo più adatto per la lettura notturna: Paperwhite signature edition.

Paperwhite signature edition. Miglior Kindle premium: Kindle Oasis.

All-new Kindle 2022

Come già detto, è il più economico. Dispone di 16 GB di spazio d’archiviazione, 4 LED frontali, non prevede la ricarica wireless, la luce calibrabile in base all’ambiente e non è resistente all’acqua. Molto pratico e conveniente per chi non ha troppe esigenze, inoltre nella versione aggiornata di quest’anno vanta un display che non ha nulla da invidiare agli altri modelli della gamma. La versione del 2022 è probabilmente quella riuscita meglio a distanza di 3 anni dall’ultimo tentativo di rivisitare la variante standard.

Ha lo stesso display da 6 pollici di sempre ma una risoluzione più nitida di 300 dpi, oltre a spazio di archiviazione aggiuntivo, maggiore durata della batteria e, finalmente, una connessione USB-C standard (il tipo di uscita utilizzato dalla maggior parte dei telefoni Android e gadget moderni). Questo significa che se dimentichi il caricabatterie, puoi usare un qualsiasi cavo con uscita USB-C type.

Kindle Paperwhite

Questo modello è stato a lungo il miglior compromesso tra quello di base e l’Oasis più nuovo. Per questo può essere definito il miglior tuttofare tra i diversi e-reader Amazon. Stessa risoluzione di 300 dpi dello schermo, come per il modello All-New, ma leggermente più grande. Il display è di 6,8 pollici. La memoria integrata è di 8 GB, la luce anteriore vanta ben 17 LED ed è regolabile. Non si calibra in automatico in base all’ambiente. Anche in questo caso non è compatibile il sistema di ricarica wireless.

Il Kindle Paperwhite è una versione premium del Kindle di base e come tale include alcune funzionalità più utili. È anche il membro aggiornato più di recente dell’equipaggio Kindle. Amazon aggiorna regolarmente la gamma di dispositivi con modifiche e aggiornamenti del design e il Paperwhite ha ricevuto un piccolo restyling nel 2021 che fa la differenza. Tra gli altri miglioramenti ha uno schermo più grande da 6,8 pollici e un display ad alta risoluzione. In termini pratici, ciò significa che le lettere appaiono più nitide e dettagliate, così puoi leggere più comodamente alle dimensioni del tuo testo abituale o con il Kindle tenuto più lontano, o ridurre le dimensioni del testo per adattare più parole a ogni pagina.

Il Kindle paperwhite utilizza più luci LED che circondano il display in modo che l’illuminazione sia più luminosa e uniforme su tutta la pagina. Può anche adattarsi da una fredda luce diurna blu a un colore ambrato più caldo, un po’ quel che fa la funzione della modalità notturna su uno smartphone. Questo garantirà una lettura più confortevole in condizioni di scarsa illuminazione. Questo modello è anche impermeabile, quindi in spiaggia, in piscina, e così via, questo modello sarà una salvezza in caso di incidenti di qualche tipo.

Edizione Signature/firmata del Paperwhite

Questo modello è il migliore per la lettura notturna. Presenta molti aspetti in comune con il classico paperwhite ma anche alcune funzioni aggiuntive e dei miglioramenti. Anche in questo caso schermo da 6,8 pollici con risoluzione di 300 dpi. Luce regolabile e anche in grado di adattarsi all’ambiente. Molti più LED, spazio d’archiviazione maggiore e impermeabilità. Pagando leggermente di più otterrai un paperwhite privo di pubblicità, con ricarica wireless, 32 GB di spazio d’archiviazione per contenere tutti i tuoi libri preferiti e una luce che si adatta all’ambiente circostante in automatico.

La ricarica wireless è sicuramente un aspetto interessante, soprattutto se si è abituati ad usare questa funzione con altri dispositivi. Tuttavia, non è essenziale in questo caso. Lo stesso vale per la memoria se consideriamo che i libri in formato e-book non occupano molto su un Kindle, quindi lo spazio d’archiviazione aggiuntivo rispetto al paperwhite standard potrebbe non incidere più di tanto. Quel che davvero vale la pena considerare è il display e le migliorie apportate alla luminosità e illuminazione generale dello schermo. Per questo la variante Signature guadagna una meritata menzione come la più adatta per la lettura notturna.

Kindle Oasis

Questo modello è quello premium tra tutti per eccellenza. Più grande, con più memoria, più funzioni, maggiore qualità e migliorie rispetto a tutti gli altri della gamma di e-reader Amazon, ma allo stesso tempo anche un prezzo più elevato. Se non si hanno troppe esigenze o pretese, uno dei modelli più economico potrebbe fare ugualmente al caso vostro.

Vanta un display di 7 pollici con risoluzione in 300 dpi. Una memoria di 8 GB fino a 32 GB. La luce anteriore include 25 LED, con luce calda regolabile, in grado di adattarsi all’ambiente in automatico. Infine, è impermeabile. Non include la ricarica wireless. Tra le caratteristiche che lo distinguono dagli altri modelli in particolar modo abbiamo il design ergonomico e la possibilità di cambiare pagina tramite tasti fisici.

Potremmo definirlo la Lamborghini degli e-reader, l’Oasis è il prodotto di punta di Amazon e l’azienda fa di tutto per renderlo tale. È il Kindle più aggiornato e ben fornito di novità e funzioni, ma anche il più costoso della gamma come anticipato prima. Sfoggia un design asimmetrico metallico e un bordo ergonomico più spesso che si adatta comodamente a una singola mano. La custodia in tessuto magnetico, acquistabile separatamente, raddoppia la capacità della batteria. Inoltre, lo schermo può ruotare automaticamente di 180 gradi in modo che il Kindle possa essere tenuto in entrambe le mani.

A parte la ricarica wireless dell’edizione firmata Kindle paperwhite, tutte le funzionalità dei Kindle minori sono incluse. I sensori regolano automaticamente il calore e la luminosità dello schermo in base all’ambiente circostante. Gli audiolibri possono riprendere da dove avevi interrotto la lettura e viceversa. E l’impermeabilità ti dà la sicurezza di continuare a leggere vicino a schizzi e pozzanghere. Questo e tanto altro.

Quindi, vale la pena spendere di più? Dipende dal tuo budget e le tue possibilità. I migliori e-reader sono quelli che dimentichi di tenere in mano, che svaniscono sullo sfondo in modo che non ci sia nulla tra te e il tuo libro. Il Kindle entry-level fa esattamente questo, ma se sei un fan di questi dispositivi, vuoi provare qualcosa di super accessoriato con tante funzioni, l’Oasis è uno dei dispositivi migliori di questa categoria.

Il verdetto: quale Kindle dovresti acquistare? I quattro dispositivi della gamma Kindle sono progettati per adattarsi a diversi tipi di lettori, ma se dovessimo scegliere un solo Kindle da portare in un bunker sotterraneo sarebbe il Kindle paperwhite. Per quasi tutti gli utenti, il Kindle di fascia media raggiunge il miglior equilibrio tra costo e funzionalità. L’inclusione di una luce da lettura più morbida che può essere resa più calda per una lettura più confortevole di notte vale il piccolo aumento di prezzo, mentre la possibilità di ricaricare utilizzando il sempre più diffuso cavo USB-C significa che è meno probabile che tu rimanga con la batteria scarica. Inoltre ottieni un display leggermente più grande, cornici più sottili e testo più nitido.

L’Oasis, invece, è l’e-reader più avanzato della gamma e, sebbene il prezzo sia sceso rispetto al prezzo di lancio, è ancora un componente hardware costoso, considerando che in pratica funziona bene tanto quanto un qualsiasi Kindle che costa la metà. Tuttavia, se conosci un avido lettore e vuoi davvero viziarlo, l’Oasis Kindle potrebbe non essere un valido acquisto per te ma potrebbe essere il regalo perfetto.