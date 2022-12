A pochi giorni dal Natale 2022, l’operatore Tim ha deciso di introdurre delle novità che riguardano la propria Rete Fissa, introducendo anche un costo di attivazione una tantum.

Inoltre, altre offerte saranno prorogate a Gennaio 2023, mentre un’offerta ADSL sarà chiusa in commercializzazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Tim modifica alcune sue offerte di Rete Fissa in vista del Natale 2022

Se nel segmento mobile, dal 18 dicembre 2022 sono in arrivo nuove opzioni come Giga Illimitati 5G e 5G ON xTE S, anche per la Rete Fissa sono previsti dei cambiamenti. Infatti, dal 18 dicembre 2022 lo stesso costo di attivazione una tantum di 19,90 euro previsto per Special Young, sarà applicato anche alle nuove attivazioni delle offerte TIM WiFi Power TV e WiFi + 5G Power.

Queste offerte convergenti, in questo modo, saranno prorogate fino al 31 Gennaio 2023, salvo cambiamenti, allineandosi così al resto del portafoglio di rete fissa TIM. Attualmente, le offerte WiFi Power TV e WiFi + 5G Power sono sottoscrivibili senza il costo di attivazione fino a domani, 17 Dicembre 2022. Vi ricordo che l’offerta WiFi + 5G Power combina ad un costo complessivo di 39,90 euro al mese una linea in FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps con modem incluso e 2 SIM con navigazione in 5G.

Verranno attivate contestualmente una SIM con minuti e SMS illimitati e 5 Giga 5G a 9 euro al mese e un’altra SIM solo dati con 5 Giga 5G a 5 euro al mese. In entrambi i casi, attivando TIM Unica, si avranno Giga illimitati. Per ottenere il costo di 39,90 euro al mese verrà applicato uno sconto pari a 4 euro al mese sul canone dell’offerta di rete fissa, che passa così da 29,90 euro al mese a 25,90 euro al mese. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.