Dopo appena poche ore dalla pubblicazione di quella che dovrebbe essere l’intera scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra, un nuovo rumor ha iniziato a farsi strada in rete. Questa voce arriva sulla scia del rilascio della scheda tecnica. Queste informazioni, divulgate dal leaker OreXda, suggeriscono che il modello top di gamma 2023 di Samsung potrebbe essere l’unico a sfoggiare un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Anche il Samsung Galaxy S22 Ultra, introdotto un anno fa, era dotato di una camera di vapore, ed è abbastanza evidente che l’azienda intende seguire la stessa strategia quando sviluppa il Samsung Galaxy S23 Ultra. D’altra parte, lo studio OreXda non approfondisce i tipi specifici di miglioramenti dell’efficienza termica che avrebbe portato. Non è ovvio se aumenterà la superficie o lo spessore del dissipatore per favorire la dissipazione del calore; tuttavia, considerando che mancano ormai solo poche settimane al lancio, potrebbero emergere nuove informazioni nel giro di pochi giorni.

Galaxy S23, il debutto è vicino

Per quanto riguarda gli altri due modelli della serie, Samsung dovrebbe riuscire a tagliare i costi di produzione, in particolare con il Galaxy S23, che sarà configurato come soluzione base, mentre il modello Plus sarà la variante media con un sistema di raffreddamento a heat pipe. In questa configurazione, il Galaxy S23 dovrebbe essere in grado di ottenere il massimo risparmio sui costi. Si prevede che Samsung sarà in grado di farlo con gli altri due modelli della serie. Al momento non sono disponibili informazioni sulla soluzione pianificata del modello base al problema del calore.

Nonostante ciò, è abbastanza chiaro che Samsung abbia intenzione di fare una replica su larga scala di quanto fatto da Apple con iPhone 14: il modello Ultra sarà l’unica opzione top di gamma.