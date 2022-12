L’ultima versione del sistema operativo mobile di Google, Android 13, è ora disponibile per il download su una varietà di telefoni prodotti da Sony con il marchio Xperia. Di seguito è riportato un elenco di dispositivi che potrebbero ricevere un aggiornamento nel prossimo futuro.

Attualmente ci sono almeno cinque dispositivi Sony Xperia che possono ottenere aggiornamenti ad Android 13, come mostrato da un post pubblicato su Reddit all’inizio di questa settimana. Le modifiche sono state rilevate e segnalate da XperiaCheck, un servizio che monitora gli aggiornamenti software per i telefoni cellulari Sony.

Android 13 è in arrivo su questi device

Di seguito è riportato un elenco di alcuni dei telefoni Sony Xperia che ora possono essere aggiornati ad Android 13:

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia Pro-I

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 5 III

Questi sono i flagship Android più significativi che Sony ha rilasciato nel corso dei due anni precedenti, nonostante l’elenco non sia estremamente ampio. È possibile che tu debba ancora attendere in determinate aree affinché l’aggiornamento diventi disponibile per alcuni dei tuoi dispositivi. Questo perché Sony sta attualmente limitando questi aggiornamenti di Android 13 a determinate località.

In particolare, Android 13 offre aggiornamenti a tutti e tre i programmi della fotocamera integrata inclusi come standard nello smartphone Xperia Pro-I incentrato sulla fotografia. Questi aggiornamenti apportano miglioramenti ai programmi Photo Pro, Video Pro e Cinema Pro.

In precedenza, Sony ha aspettato fino all’inizio di gennaio per fare una dichiarazione ufficiale sul suo piano per Android 12. Secondo questo indicatore, l’azienda è molto in anticipo sui tempi, come indica il fatto che sono già stati consegnati al pubblico cinque aggiornamenti. Prevediamo di ricevere ulteriori dettagli su Android 13 da Sony nelle prossime settimane e quelle settimane arriveranno presto.