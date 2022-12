Dopo il suo viaggio sulla Luna, la navicella spaziale Orion della NASA è precipitata nell’Oceano Pacifico domenica. Il volo inaugurale del programma Artemis era senza equipaggio, ma Orion portava con se cinque souvenir per onorare le recenti esplorazioni nello spazio.

La NASA da tempo si diverte anascondere messaggi e ricordi nascosti a bordo della sua navicella spaziale. Nel 1977, Voyager 1 e Voyager 2 si lanciarono nello spazio interstellare trasportando un disco di rame placcato in oro da 12 pollici noto come The Golden Record. Il disco includeva varie immagini e suoni che rappresentano la vita sulla Terra, nel caso in cui fosse mai stata trovata da alieni che viaggiano nello spazio. Più recentemente, gli ingegneri della NASA hanno codificato un messaggio binario sul paracadute del rover Perseverance che recitava “Dare Mighty Things“.

Per la missione Artemis 1 sulla Luna, la NASA si è attenuta ad un tema lunare. La capsula Orion aveva cinque messaggi nascosti posizionati intorno alla cabina dell’equipaggio, ha rivelato la NASA in un comunicato stampa sabato.

Ecco alcuni easters egg

Il codice binario per il numero 18 è stato posizionato sopra il sedile del pilota come tributo al programma Apollo della NASA. L’11 dicembre 1972, la missione Apollo 17 atterrò sulla Luna, segnando l’ultima volta che gli astronauti camminarono sulla superficie lunare.

Con il programma Artemis, la NASA spera di far atterrare gli esseri umani sulla Luna come parte della missione Artemis 3 che si svolgerà non prima del 2025. Il numero 18 simboleggia il ritorno dell’umanità sulla Luna dopo l’Apollo 17.

Sul lato destro della navicella Orion, sono state scritte le lettere CBAGF sotto una delle finestre. Le lettere simboleggiano la canzone di Frank Sinatra, “Fly Me to the Moon“, che rappresenta le note musicali della melodia.

Inoltre ha posizionato l’immagine di Mark Geyer sotto una finestra, ex manager del programma Orion, morto nel 2021. Geyer era un devoto fan dei St. Louis Cardinals, secondo la NASA.