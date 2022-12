Instagram, l'app si trasforma in BeReal e inserisce le Candid Stories

Per fortuna, anche su Instagram la ricerca della perfezione sta passando di moda. Mentre prima ci si impegnava nel modificare le proprie foto per apparire sempre al top sul feed, ora la situazione si sta gradevolmente ribaltando. Addio ai ritocchi, è tempo di verità, naturalezza e spontaneità! Avete presente l’app BeReal, basata sulla regola della condivisione della propria vita reale lontana da ogni genere di finzione? Ecco, la stessa funzione (passateci il gioco di parole) è sbarcata anche sul social viola e rosa con il nome di Candid Stories. Già questo la dice lunga.

Instagram: addio finzione, sui social sbarca la spontaneità

A dare la lieta notizia è stato in primis il social stesso. Instagram ha scritto sul suo blog la novità riguardante un nuovo spazio dedicato ai selfie da effettuare una volta al giorno senza pensarci troppo su. Insomma, una vera ribellione nei confronti delle vecchie dinamiche.

Come funzionano le Candid Stories di Instagram? Agli utenti arriverà una notifica per effettuare un “selfie veritiero” una volta al giorno, utilizzando sia la fotocamera interna che quella esterna del proprio smartphone. Solo così avrete diritto a vedere le Candid Stories degli altri utenti. Per giunta si dice che questo arriverà anche nelle Storie di Facebook.

Tornando ad Instagram, tra le altre novità c’è anche una funzionalità chiamata “Notes” (“Appunti”), che permette agli utenti di aggiungere un testo di un massimo di 60 caratteri in update relativi allo stato visibile nella schermata dei DM. Ma anche novità riguardanti i “profili di gruppo” (si possono infatti creare profili condivisi tra amici, con più contributori) e “raccolte collaborative” (per permettere alle persone di condividere post nello stesso spazio).