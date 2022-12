L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco reso disponibile una nuova promozione molto interessante per Natale. In particolare, a partire dalla giornata di ieri 13 dicembre 2022 sarà possibile ricevere 100 GB di traffico dati extra gratuitamente senza costi per un mese.

Kena Mobile, per Natale in regalo per un mese 100 GB di traffico extra

Per tutti coloro che passeranno all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile, sarà possibile ricevere ben 100 GB di traffico dati extra senza costi per un mese. In particolare si tratta di una nuova promozione lanciata dall’operatore in occasione di questo periodo prenatalizio.

Per ricevere il bundle con 100 GB extra, gli utenti dovranno passare all’operatore attivando l’offerta mobile denominata Kena 6,99 130 GB. Così facendo, gli utenti potranno utilizzare per un mese addirittura 230 GB. Questa offerta è già di per sé interessante poiché include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti ad un costo mensile di 6,99 euro.

Gli utenti potranno ricevere i 100 GB extra anche se attiveranno altre offerte dell’operatore telefonico. Tra queste, sono incluse anche Kena 7,99 150 GB e Kena 11,99 100 GB Gold. Entrambe includono minuti di chiamate senza limiti ed SMS verso tutti ad un costo rispettivamente di 7,99 e 11,99 euro. Come riportato sul sito dell’operatore, potranno usufruire di questa promozione natalizia anche i già clienti di Kena Mobile. In questo caso, però, è previsto un costo di 1,99 euro.

Vi ricordiamo che anche altri competitors di Kena Mobile hanno proposto una promo simile. Very Mobile, in particolare, ha reso disponibile la promo Very Xmas che prevede sempre un bundle di 100 GB di traffico dati extra.