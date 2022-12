In questi giorni importante aria di novità per Huawei e OPPO. Le due aziende hanno firmato un accordo a livello globale per concedersi reciprocamente la licenza sui brevetti, sia standard sia quelli per le tecnologie dedicate al 5G.

“Dopo più di 20 anni di costante innovazione, Huawei ha sviluppato numerosi portfolio di brevetti di elevato valore nel mercato globale, in ambiti come il 5G, il Wi-Fi e i codec audio/video”, spiega Alan Fan, Direttore del Dipartimento di proprietà intellettuale di Huawei. “Siamo lieti di aver siglato un accordo di concessione reciproca di licenze con OPPO. Il vicendevole riconoscimento fra imprese del valore della proprietà intellettuale rappresenta un passo importante verso la promozione di un ciclo positivo di innovazione e ricerca nell’ambito di standard di alto valore: investire, ottenere profitti dagli investimenti e successivamente reinvestire. Ciò consentirà al nostro settore di continuare a innovare e fornire prodotti e servizi più competitivi ai consumatori”.

“Siamo davvero entusiasti di aver stipulato con Huawei un accordo di concessione reciproca di licenze sui brevetti. Ciò rappresenta una chiara dimostrazione del fatto che le due società riconoscono il valore delle reciproche proprietà intellettuali e attribuiscono ad esse un enorme rispetto. È un accordo vantaggioso per entrambe le parti”, dichaira Adler Feng, il Responsabile capo della proprietà intellettuale di OPPO. “Come sempre, promuoveremo la creazione di un ecosistema della proprietà intellettuale sostenibile e sano, in cui le licenze delle proprietà intellettuali possano essere gestite attraverso negoziati amichevoli e il valore dei brevetti di ogni azienda goda di un elevato rispetto”.

Huawei come sappiamo è leader nella fornitura di soluzioni e tecnologie in varie aree di competenza, dalle infrastrutture di rete, all’ambito IT, dispositivi intelligenti, servizi cloud e tanto altro. L’azienda da sempre investe molto nella ricerca e nelle collaborazioni con altre aziende e partner, come in questo caso. L’accordo con Oppo potrebbe essere l’inizio di una lunga serie di progetti ben riusciti. Lo stesso vale a parti inverse, per Oppo. Un brand noto per i suoi dispositivi smart sin dal primo lancio importante nel 2008, con “Smiley Face”. Spiccano le serie Find X e Reno, di cui sicuramente avrete tutti sentito parlare. Oltre ai dispositivi con tutte le ultime tecnologie, Oppo offre ai suoi utenti anche altri servizi, come un sistema operativo dedicato, servizi internet e cloud.