Nel corso dei prossimi mesi il produttore cinese Oppo dovrebbe annunciare ufficialmente in Europa la sua nuova serie di smartphone X5. Tra questi ci sarà il nuovo Oppo Find X5 Lite e, stando a quanto è emerso in queste ore, potrebbe trattarsi di un re-branded di Oppo Reno 7.

Oppo Find X5 Lite sarà una versione re-branded di Oppo Reno 7?

Oppo aveva annunciato ufficialmente a novembre la nuova serie di smartphone Oppo Reno 7 per il solo mercato cinese. Secondo quanto è emerso poche ore fa, sembra che la versione standard di questi device arriverà in Europa con un altro nome.

In particolare, il prossimo Oppo Find X5 Lite potrebbe arrivare per il mercato europeo come una versione re-branded di Oppo Reno 7. A suggerire questa cosa è stato l’arrivo della certificazione EU in cui vengono per l’appunto citati entrambi i dispositivi.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali, anche se sembra un’ipotesi piuttosto plausibile. Staremo a vedere. Se sarà così, potremmo comunque aspettarci su Oppo Find X5 Lite le stesse caratteristiche tecniche del fratello gemello della serie Reno 7. Ve le riassumiamo brevemente qui di seguito.