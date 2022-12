Il keynote del colosso cinese Xiaomi di qualche giorno fa non ha portato a galla solamente i nuovi smartphone Xiaomi 13 e 13 Pro, ma anche la nuova MIUI 14.

Con l’avvento dell’aggiornamento ad Android 13, anche la compagnia di Lei Jun ha conseguentemente realizzato la nuova edizione della sua interfaccia proprietaria. Scopriamo insieme tutte le novità ed i dispositivi che la riceveranno.

MIUI 14 finalmente ufficiale

Il major update punta tanto all’ottimizzazione del software, senza mancare di introdurre nuove funzioni pratiche per gli utilizzatori di smartphone e tablet Xiaomi. Il cambiamento principale della MIUI 14 prende il nome di Razor Project, cioè la volontà di snellire maggiormente il software Xiaomi e renderlo “leggero come una piuma“.

Un obiettivo raggiunto sotto diversi aspetti, per esempio alleggerendo l’utilizzo della memoria RAM e ROM da parte del firmware: per capirci, la MIUI 14 ha un peso di circa 13,09 GB e occupa circa 3,3 GB di RAM. Viene ridotto anche il numero di app pre-installate e non disinstallabili, scendendo a soltanto otto. Grazie al nuovo Photon Engine, poi, viene migliorata la fluidità del sistema, anche nelle situazioni di alto carico per il SoC.

Queste ottimizzazione non impatta meno solo sulle performance ma anche sull’autonomia, con consumi ridotti per esempio del 22% quando si utilizza la vibrazione o del 16% quando si usano gesture di swipe. Migliora anche la gestione della privacy e non mancheranno i sottotitoli multi-lingua. Un’altra novità si chiama MIUI Connected, con un nuovo bus di connettività ad alta velocità che aumenta le velocità di rilevamento di dispositivi esterni.

Viene migliorata anche l’app Home per la domotica, con la nuova versione che permette di creare in maniera più semplice automazioni e gruppi di dispositivi, nonché gestione migliorata delle notifiche e tempo di risposta 3 volte più rapido. Viene aggiunto anche il servizio MIUI Family, pensato per bambini, potendo impostare un tempo massimo di utilizzo. Nel mese di gennaio 2023 i modelli Xiaomi 12, Mix Fold 2 e Redmi K50 riceveranno il nuovo sistema operativo stabile.