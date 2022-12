Nel corso del 2023 vedremo arrivare ufficialmente diverse nuove vetture del noto marchio automobilistico tedesco Mercedes. Una di queste sarà il modello restyling della prossima Mercedes GLB. Quest’ultima, in particolare, è stata protagonista di un video spia pubblicato in rete sul canale YouTube walkoARTvideos.

Mercedes GLB, il modello restyling spiato in queste ore in un video spia

Il noto marchio automobilistico tedesco Mercedes sta testando a fondo diverse prossime vetture. Una di queste, come già accennato, è la versione restyling della prossima Mercedes GLB. Quest’ultima è stata la protagonista di un video spia pubblicato sul canale YouTube walkoARTvideos.

Da questo video è possibile notare la presenza di diversi camuffamenti, in particolare nella zona anteriore e posteriore. Saranno infatti queste zone che presenteranno maggiori cambiamenti estetici. Ci dovrebbe essere ad esempio un nuovo look generale per i fari e per i gruppi ottici.

Dal video non sono visibili gli interni della vettura. Nonostante questo, sappiamo già che ci sarà tanta tecnologia, mentre la piattaforma su cui si poggerà la vettura sarà MBUX. Non ci sono invece informazioni certe riguardo alle motorizzazioni che saranno disponibili. Sembra però che non ci saranno grandi cambiamenti rispetto al precedente modello. Quest’ultimo, ricordiamo, è disponibile sia in versione con motore diesel sia in versione con motore a benzina.

Ricordiamo comunque che il restyling della Mercedes GLB dovrebbe arrivare ufficialmente nel corso del prossimo anno. Fino al suo debutto sul mercato, quindi, abbiamo ancora del tempo per ricevere nuove informazioni utili su questa nuova vettura del noto marchio tedesco Mercedes.