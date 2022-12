Spiagge di sabbia bianca, palme ondeggianti, tramonti sull’oceano e cocktail colorati con minuscoli ombrelloni. Tutti hanno bisogno di meritare una vacanza. Ma se viaggi da solo, quali sono le opzioni migliori?

Sicuramente potresti prenotare un soggiorno in un resort su un’isola del Pacifico, ma probabilmente sarai circondato da viaggi di nozze e famiglie. E cenare da soli al buffet del resort diventa piuttosto noioso. C’è un altro modo però: viaggiare in gruppo. Puoi prenotare tour organizzati in luoghi che la maggior parte delle persone considera “soggiorni in resort“. Luoghi come Hawaii, Thailandia meridionale, Bali e Lombok.

Hawaii

“Nel 2015, oltre l’80% dei viaggiatori alle Hawaii ha viaggiato da solo“, afferma Claire Baxter, North America Destination Manager di Intrepid.

“C’è così tanto da fare alle Hawaii, ma tra i voli tra le isole, l’autonoleggio e l’alloggio singolo in un resort, i costi possono salire molto rapidamente”. Inoltre attività come lo snorkeling, oziare sulla spiaggia o sorseggiare un cocktail non sono così divertenti da sole.

Per questo i viaggiatori single si rivolgono alle agenzie. Su quest’isola si può fare praticamente di tutto, dal navigare su uno yacht al tramonto, visitare un vulcano attivo, fare snorkeling notturno con le mante, partecipare a un tradizionale luau hawaiano e guidare la spettacolare Road to Hana di Maui.

Tailandia

Un’altra ottima opzione per chi viaggia da solo in cerca di una vacanza al mare è il viaggio Thailand Beaches. Partendo da Bangkok, basta prendere un autobus e una barca fino a Ko Pha-Ngan, prima di dirigerti a Ko Samui.

Da li potrai goderti il barbecue di pesce sulla spiaggia, snorkeling, cascate, templi, vela e lezioni di cucina. “Fare un viaggio come questo con un piccolo gruppo è un ottimo modo per vivere le isole della Thailandia“, afferma Andrea Dalton, Destination Manager per la Thailandia. “Non solo hai un gruppo istantaneo di amici con cui viaggiare, ma viaggiando con un leader locale puoi andare fuori dal resort e vivere davvero un po’ della cultura thailandese, lontano dalle trappole per turisti.”

Bali

Se la Thailandia o le Hawaii non ti hanno ancora convinto, c’è sempre Bali (o il suo vicino altrettanto bello ma meno noto di Lombok).Naturalmente ha le grandi spiagge, il clima caldo e i prezzi economici, ma ci sono anche splendidi paesini, uno straordinario paesaggio vulcanico e sorgenti termali, cascate nascoste e un tranquillo tempio lacustre.

E includiamo un sacco di tempo in spiaggia per coloro che vogliono semplicemente sedersi e prendere il sole. Per trascorrere ancora più tempo in spiaggia, le vicine isole Gili di Lombok sono tutto ciò che un’isola tropicale dovrebbe essere: le classiche palme, la sabbia bianca e l’acqua cristallina piena di barriere coralline, pesci colorati e tartarughe marine.