Non abbiamo molte informazioni su BioShock 4, ma sappiamo una cosa in più sul gioco rispetto al giorno prima: l’autrice di Ghost of Tsushima, Liz Albl, si è unita al team di sviluppo di Cloud Chamber come capo narrativo del gioco.

La serie di videogiochi BioShock è uno sparatutto in prima persona, ma ha un’enfasi unica sulla storia. Anche se stai ancora facendo esplodere tutto ciò che si muove con pistole, poteri e vari tipi di esplosivi mal conservati, stai anche riflettendo su argomenti pesanti come filosofia, politica, razzismo, moralità, etica e, sai, altra roba mentre giochi. I giochi hanno i loro alti e bassi ma la trama e i personaggi giocano un ruolo molto più importante nella serie BioShock di quanto non facciano nella maggior parte dei giochi sparatutto in prima persona.

Bioshock 4, non c’è ancora una data

I suoi precedenti crediti di scrittura includono Assassin’s Creed: Black Flag e Rogue, Far Cry 4 e 5, Watch Dogs: Legion e, più recentemente, Ghost of Tsushima, che è stato recentemente nominato per una serie di premi narrativi (tra gli altri categorie) nel 2020 ai The Game Awards (dove ha anche vinto il premio ‘Players Voice’ votato dai fan), i Golden Joysticks, i DICE Awards e i GDC Awards.

Sfortunatamente (ma non inaspettatamente), la dichiarazione di Albl non ha offerto ulteriori informazioni sul nuovo BioShock, quindi continuiamo a essere all’oscuro praticamente di ogni aspetto di ciò che è in arrivo. Si diceva che il prossimo gioco si svolgesse in una città dell’Antartide durante gli anni ’60, secondo una fuga di notizie del 2021, che è simile all’ambientazione di BioShock, ma non ci sono state ulteriori notizie su quel fronte. In effetti, fino ad oggi non ci sono state più notizie al riguardo: per come stanno le cose, sappiamo di più sul film di BioShock che è ora sviluppato da Netflix.