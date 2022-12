samsung-galaxy-m04-data-e-specifiche-scoperte-su-amazon

In India, Samsung si sta preparando a svelare il suo ultimo smartphone, il Galaxy M04. Lo smartphone avrà un prezzo inferiore a Rs. 9.000 e sarà posizionato come un telefono entry-level. Un annuncio pubblicato su Amazon India da Samsung ci ha ora fornito l’informazione che stavamo aspettando: la data di uscita del Galaxy M04.

La pubblicità afferma che il debutto del Galaxy M04 avverrà in India il 9 dicembre alle dodici del pomeriggio. Oltre a questo, nella pagina principale del dispositivo sono state svelate alcune delle caratteristiche più importanti del Galaxy M04.

Galaxy M04 sarà disponibile in diversi colori

il Samsung Galaxy M04 sarà disponibile in due colori, Sea Green e Shadow Blue, quando verrà rilasciato entro la fine dell’anno. Inoltre, sul dispositivo saranno disponibili 128 gigabyte di spazio di archiviazione, insieme a 8 gigabyte di RAM. Una fotocamera sarà alloggiata in una tacca a goccia sulla parte anteriore del Samsung Galaxy M04, oltre a una configurazione a doppia fotocamera che si troverà sul retro del dispositivo. Il lato destro del device ospiterà i pulsanti per l’accensione del dispositivo e la regolazione del volume.

Il Samsung Galaxy M04 sfoggerà quasi sicuramente un display da 6,5 pollici di diametro e caratterizzato da una tacca a forma di goccia d’acqua. Si prevede che il device avrà un MediaTek Helio P35 come CPU. Inoltre, sarà dotato di un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato. Si prevede che le fotocamere del Samsung Galaxy M04 saranno costituite da un doppio sensore posteriore da 13 MP + 2 MP e da una fotocamera frontale da 5 MP. Una batteria con una capacità di 5.000 mAh sarà quasi probabilmente inclusa nel prodotto. Ultimo ma non meno importante, ora dovremmo essere in grado di anticipare che il Samsung Galaxy M04 verrà lanciato con Android 12 Go Edition.