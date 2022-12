WindTre non si vuole porre limiti nel corso di questa stagione natalizia. Il provider arancione ha dichiarato concorrenza totale ad Iliad ed alle sue oramai popolari offerte low cost. Per garantirsi un’ampia fascia di pubblico, durante le ultime settimane il gestore ha messo a disposizione di tutti gli utenti una ricaricabile estremamente vantaggiosa come la Go Unlimited Star+.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a Natale

La WindTre Go Unlimited Star+ si presenta in questo Natale come la promozione di telefonia mobile più vantaggiosa del momento, dato che gli utenti che optano per questa tariffa potranno beneficiare dei costi più bassi del mercato con la garanzia di consumi illimitati.

Nel dettaglio, il ticket che WindTre assicura con la sua Go Unlimited Star+ contempla Giga senza limiti per navigare in internet, laddove disponibile anche con la tecnologia garantita delle reti ultra velocità 5G, con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e con SMS da inviare chiunque. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione sarà pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

La Go Unlimited Star+ assicura agli utenti anche un costo bloccato, almeno durante i primi sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione della SIM. Come per altre tariffe, infatti, WindTre garantisce l’assenza di rimodulazioni nel semestre iniziale dall’apertura del ticket. Gli utenti che scelgono questa promozione, in linea con tutte le altre ricaricabili del gestore, dovranno aggiungere una quota di sottoscrizione dal valore di 10 euro.

Sarà anche propedeutico ai fini dell’attivazione la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura una nuova rete con nuovo numero.