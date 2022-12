La Cina prevede di costruire la sua prima base sulla Luna entro il 2028, prima di farvi atterrare gli astronauti negli anni successivi.

La base lunare sarà probabilmente alimentata dall’energia nucleare, ha riferito Caixin. La sua configurazione di base consisterà in un lander, una tramoggia, un orbiter e un rover, tutti costruiti dalle missioni Chang’e 6, 7 e 8.

“I nostri astronauti saranno probabilmente in grado di andare sulla luna entro 10 anni“, ha dichiarato Wu Weiran, capo progettista del programma di esplorazione lunare cinese, in un’intervista all’emittente statale CCTV all’inizio di questa settimana. L’energia nucleare può soddisfare il fabbisogno energetico a lungo termine e ad alta potenza sulla stazione lunare, ha affermato.

La Cina ha intensificato le sue ambizioni nello spazio negli ultimi anni, inviando sonde sulla Luna, costruendo la propria stazione spaziale e puntando gli occhi su Marte. I piani lo hanno messo in concorrenza diretta con gli Stati Uniti. La NASA ha un rover sul Pianeta Rosso e sta cercando di riportare gli astronauti sulla Luna in questo decennio per la prima volta dalla fine del programma Apollo negli anni ’70.

I piani per la stazione lunare

Sia la Cina che gli Stati Uniti stanno spendendo miliardi di dollari non solo per portare gli esseri umani sulla Luna, ma anche per accedere a risorse che potrebbero favorire la vita sulla superficie lunare o inviare veicoli spaziali su Marte.

Nel 2019, la Cina è diventata il primo paese a far atterrare un rover sul lato più lontano della Luna e in seguito ha riportato indietro i suoi primi campioni lunari. La base dovrebbe essere il primo avamposto sul Polo Sud della Luna, un’area che gli scienziati ritengono sia il posto migliore per trovare l’acqua. Anche la NASA sta prendendo di mira quella parte del satellite.