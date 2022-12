Regali a non finire da Expert con la più recente campagna promozionale che punta ad invogliare gli utenti ad acquistare la tecnologia presso i tantissimi negozi sparsi per il territorio, promettendo in cambio un risparmio praticamente mai visto prima d’ora.

Il volantino è ricco di occasioni che possono far girare la testa anche all’utente solitamente restio all’acquisto di nuovi dispositivi, dati i prezzi estremamente più bassi del normale, i quali promettono un rapporto qualità/prezzo mai visto prima. Al solito, ricordiamo che coloro che vorranno acquistare potranno farlo anche sul sito ufficiale, con la consegna a pagamento presso il domicilio.

Expert, ecco gli sconti di Natale, sono davvero incredibili

Con Expert non si scherza, fino all’11 dicembre potete comunque pensare di avere tra le mani i prodotti più in voga del periodo, come il Galaxy A33 un terminale di fascia medio-bassa in vendita a 269 euro, oppure anche Xiaomi 12 Lite, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 e Motorola Edge 30 Neo, tutti in vendita a meno di 400 euro.

Salendo invece di prezzo, ecco arrivare soluzioni decisamente più intriganti, come Oppo Find X5 Lite a 429 euro, Xiaomi 12T Pro a 799 euro, Galaxy S22 Ultra 5G a 929 euro, oppure anche il Galaxy Z Flip4, il cui prezzo finale è comunque legato a non più di 899 euro, nonostante sia stato da pochissimo lanciato sul mercato nazionale. Le offerte non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna, aprite subito il sito ufficiale.