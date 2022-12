Canone Rai è da sempre la tassa più odiata e discussa dagli italiani per i più svariati motivi, tra cui ad esempio troviamo l’insensatezza, per la maggior parte di noi almeno, nel richiedere il pagamento per finanziare la TV pubblica.

Sebbene originariamente si pensasse potesse essere rimossa direttamente dalle bollette dell’energia elettrica, in questi giorni è stato confermato che nulla cambierà nel 2023, stesso discorso dovrebbe venire esteso anche al prezzo finale, ovvero di circa 90 euro. Gli utenti si ritroveranno quindi a dover versare 10 rate fisse mensili di circa 9 euro, da Gennaio a Ottobre 2023.

Canone Rai: come fare per non pagarlo

Alcuni fortunati utenti si ritrovano, tuttavia, con la possibilità di non pagare il canone Rai; è bene prima di tutto sapere che ognuno di noi teoricamente ha la possibilità di richiedere l’esenzione dal sito dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando (a proprio rischio e pericolo) di non essere in possesso di un apparecchio televisivo. Stesso discorso per i possessori di una seconda casa, data essere la tassa da versare sulla singola famiglia, di conseguenza se in possesso di più abitazioni, non sarà necessario iterare il pagamento.

In ultimo parliamo degli over 65, ovvero di persone che hanno superato la soglia dei 65 anni e si ritrovano ad avere un reddito annuo inferiore agli 8000 euro, sia chiaro che si parla di un reddito famigliare, non del singolo individuo. Rientrando in tale categoria si ha pieno diritto, giustamente oseremmo dire, di ricevere l’esenzione dal canone Rai (è sempre necessario presentare domanda).