La nota casa automobilistica tedesca Audi sta progettando l’arrivo anche della versione restyling della sua Audi A3. Di questa vettura sono emerse già alcune indiscrezioni in rete, ma ora abbiamo alcune foto spia di quest’ultima durante alcuni test di guida su strada. Nelle foto in questione emerse in queste ore la vettura risulta leggermente camuffata, ma è comunque possibile notare alcuni piccoli particolari.

Audi A3: la versione restyling è stata intercettata su strada

Nel corso delle ultime ore una delle prossime vetture di casa Audi è stata intercettata su strada in alcune foto spia durante alcuni test. Si tratta della versione restyling della prossima Audi A3. Quest’ultima, in particolare, ha dei camuffamenti sulla parte anteriore e sulla parte posteriore.

Quello che risalta subito alla vista da queste foto spia è la presenza del nuovo logo Audi utilizzato dalla nota casa automobilistica tedesca. La parte frontale sembra invece che non avrà tanti miglioramenti rispetto alla precedente versione. Discorso leggermente differente per la parte posteriore, dove sembra che sarà presente un nuovo look per il paraurti.

Da queste foto non sono emersi ulteriori dettagli. Tuttavia, trattandosi di un restyling, possiamo presupporre che l’azienda introdurrà qualche nuova colorazione. Per quanto riguarda gli interni, poi, quasi certamente non mancheranno diverse implementazioni tecnologiche. Dal punto di vista delle motorizzazioni, invece, ci aspettiamo la disponibilità di diverse versioni, tra cui anche versioni con tecnologia plug-in.

Questo è quanto sappiamo del restyling della prossima Audi A3. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli, dato che il debutto ufficiale è previsto entro l’anno 2023.