Diversi mesi fa, il colosso sudcoreano Samsung aveva svelato ufficialmente i suoi primi laptop con Windows a bordo ma alimentati da processori RAM. Ora, però, sembra che l’azienda stia già preparando l’arrivo dei successori, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Book 2 Go, anche in versione con connettività 5G. I due laptop, in particolare, sono stati i protagonisti degli ultimi leaks grazie all’arrivo della certificazione FCC.

Samsung Galaxy Book 2 Go anche in 5G: nuovi dettagli con la certificazione FCC

Nel corso delle ultime ore due dei prossimi laptop di casa Samsung hanno ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Si tratta rispettivamente di Samsung Galaxy Book 2 Go e Samsung Galaxy Book 2 Go 5G e sono stati registrati rispettivamente con i numeri di modello NP340XNA e NP345XNA. Dalla certificazione, è emerso che entrambi i laptop potranno contare sul supporto alla ricarica rapida da 45W. Ricordiamo invece che i modelli dello scorso anno supportano la sola ricarica da 25W.

La certificazione da parte della FCC ci ha poi rivelato ulteriori dettagli. Dal punto di vista dimensionale, i nuovi laptop misureranno 224 x 324 x 15 mm, mentre il display avrà una diagonale da 14 pollici. Si tratta dunque di dimensioni non molto distanti da quelle dei precedenti modelli. Tuttavia, Samsung apporterà sicuramente qualche miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la qualità del display.

Dal punto di vista della connettività, sappiamo infine che la variante 5G supporterà le bande N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77 e N78. Entrambi i modelli, supporteranno poi il Wi-Fi 6, mentre come processore dovrebbe esserci il soc Snapdragon 7C+ Gen 3.