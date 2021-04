Un paio di giorni fa il noto colosso sudcoreano ha tenuto l’evento di presentazione Unpacked durante il quale hanno fatto il proprio debutto sul mercato i nuovi Galaxy Book Pro e Pro 360. Tuttavia, sembra che l’azienda stia preparando l’arrivo di un ulteriore laptop che sarà questa volta economico e che avrà alcune caratteristiche di rilievo, ovvero il prossimo Samsung Galaxy Book Go.

Samsung Galaxy Book Go: il laptop economico di Samsung sta arrivando

Samsung si appresta ad annunciare a breve sul mercato un nuovo pc portatile dal prezzo piuttosto contenuto e dalla scheda tecnica decisamente interessante. A rivelare tutti i dettagli di questo laptop è stato in particolare il noto sito web WinFuture. Stando a quanto riportato, il nuovo Samsung Galaxy Book Go verrà distribuito in Europa ad un prezzo presumibilmente di 449 euro. Una caratteristica di rilievo sarà il processore montato a bordo.

Sotto al cofano dovrebbe infatti essere collocato il processore Snapdragon 7c, ovvero un SoC basato su architettura ARM, il quale dovrebbe essere supportato da una GPU Adreno 618 e da un modem X15 LTE. Dal punto di vista della connettività, non dovrebbero mancare il WiFi AC, il Bluetooth 5.1, LTE, Miracast, una porta USB-A, una porta USB-C e il jack da 3,5 mm. Il display dovrebbe poi avere una diagonale da 14 pollici con una risoluzione FullHD. Altre caratteristiche di rilievo dovrebbero infine includere la tastiera retroilluminata, il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali e una batteria da 42.3 kw. Secondo quanto riportato dal sito web, potrebbe inoltre essere presentata una ulteriore variante di questo Samsung Galaxy Book Go con a bordo il SoC Snapdragon 8c con a bordo il chip X55 per la connettività 5G.

Al momento l’azienda non ha rivelato nulla di ufficiale su questo nuovo laptop, vedremo nel corso dei prossimi giorni.