Vi piacerebbe poter avere 120GB di traffico dati al mese, pagandoli pochissimo? questo è il caso di Flash 120 di Iliad, una promozione aperta a tutti i consumatori in Italia, che potrà essere attivata ad un prezzo irrisorio tramite il sito ufficiale.

Avete capito bene, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere quando parliamo di Iliad, in questo caso la richiesta di attivazione potrà necessariamente essere presentata in esclusiva tramite l’e-commerce, non sarà possibile richiederla nei SIMbox sparsi per il territorio. Il costo iniziale da sostenere equivale comunque a 9,99 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, a cui aggiungere la prima mensilità.

Iliad: grandissime offerte, ma quanti giga quasi gratis

Con la Flash 120 ogni utente in Italia, senza vincoli di portabilità o di provenienza, si ritrova a poter richiedere l’attivazione di una promo che prevede illimitati minuti e SMS da poter utilizzare praticamente verso chiunque, a cui aggiungere anche 120GB di traffico dati da poter utilizzare ogni mese, con navigazione massima in 4G.

Il prezzo fisso, da versare su base mensile con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, corrisponde esattamente a 7,99 euro al mese. Come al solito, ricordiamo che Iliad promette di non applicare alcuna rimodulazione contrattuale per sempre, ed ovviamente non sono presenti vincoli contrattuali di alcun tipo, ciò sta a significare che quando si vorrà sarà possibile abbandonare Iliad senza dover pagare nemmeno un centesimo. I dettagli, e la promozione, sono disponibili solo sul sito ufficiale di Iliad.