Sin dal lancio degli iPhone 14 abbiamo sentito parlare degli aggiornamenti che Apple apporterà agli iPhone 15 e alle novità previste per il design dei dispositivi di prossima generazione.

La prima informazione emersa ha riferito che tra le possibili novità in arrivo vi sarà l‘eliminazione di ogni tasto fisico. Ha fatto seguito la notizia per la quale Apple potrebbe anche fare un passo indietro e riprendere il design di un vecchio modello di iPhone riproponendolo con i suoi iPhone 15.

iPhone 15 come iPhone 5C: i dubbi sul design aumentano giorno dopo giorno!

Secondo quanto riferito dal leaker ShrimpApplePro, il colosso di Cupertino potrebbe abbandonare il design che distingue gli iPhone di ultima generazione per rifarsi al vecchio iPhone 5C e alla sua scocca curva con bordi tondeggianti.

Altre voci in realtà ritengono che nulla è stato ancora deciso dal colosso ed effettivamente è ancora troppo presto per poter avanzare ipotesi. Come riferito dal portale PhoneArena.com, Apple ha definito il design dei suoi iPhone 14 nel mese di marzo. Dunque, in casa Cupertino potrebbero passare ancora parecchi mesi prima di giungere a una conclusione definitiva.

È certo che l’idea di tornare indietro e ottenere un nuovo iPhone con scocca curva e angoli decisamente tondi potrebbe non affascinare tutti e non sarebbe soltanto l’elemento estetico a giustificare il probabile insuccesso di una tale decisione. Una fetta non indifferente di pubblico, infatti, ritiene che bordi squadrati e scocca piatta siano più interessanti in termini di praticità poiché favoriscono la presa del dispositivo rendendolo più comodo da utilizzare.