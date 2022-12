Gli sconti disponibili sul Play Store, che portano quindi all’installazione di applicazioni sui dispositivi Android, sono davvero tantissimi e molto vari, ogni giorno gli utenti possono davvero pensare di risparmiare anche nell’installazione dei software.

Le promozioni si sprecano, sopratutto nel periodo natalizio è davvero possibile pensare di risparmiare sui vari acquisti effettuati, riuscendo ogni giorno a spendere sempre meno, ed accedere anche a prodotti di ottimo livello generale. Come al solito, del resto, ricordiamo comunque che gli sconti elencati hanno vita breve, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima del previsto, se interessati velocizzate l’acquisto.

Android e Play Store: le offerte sono incredibili

Una sorta di calendario dell’avvento è stato proposto anche nel periodo corrente, nel quale si trovano tantissime soluzioni in grado di rendere felici anche gli utenti più restii ed esigenti. La maggior parte delle proposte sono icone, ovvero personalizzazioni estetiche (grafiche) del dispositivo mobile, ecco quindi che sarà possibile avere Pastel Icon Pack, Zorun Icon Pack, Womba Icon Pack e similari, tutte a prezzi fortemente scontati e ridotti.

In alternativa sono anche disponibili pochi giochi a cifre inferiori al listino, quali sono Tower Defense o anche Doom & Destiny Worlds, a cui si aggiunge la variante Advanced per gli utenti pronti a battaglie più complesse. I link li trovate direttamente sul Play Store, basta una semplice ricerca per avere occasione di scaricarli entro e non oltre il 31 dicembre, ma come detto la riduzione potrebbe avere sempre vita breve.