Vodafone Silver a 7 euro al mese, ci sono 200GB in 5G quasi gratis

I gestori virtuali stanno mettendo sempre di più in difficoltà i grandi provider. Vodafone sta provando in tutti i modi ad arginare questa grande ascesa, come quella dei provider virtuali che sembrano sempre più convinti di poter dire la loro.

Chiaramente la voglia di ogni provider in questo momento molto particolare dell’anno è distruggere la concorrenza a colpi di promozioni di altissimo livello. Basta avere un prezzo molto basso, qualità e molti contenuti da offrire.

Vodafone batte la concorrenza a suon di nuove offerte, sono arrivate le Silver che arrivano fino a 200 giga in 5G

Si tratta delle nuovissime Silver, due offerte che hanno lo stesso nome ma che hanno contenuti e prezzi totalmente diversi. Stando a quanto riportato infatti in entrambi i casi gli utenti che le sottoscrivono possono avere minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano fisso o mobile e messaggi da inviare senza limiti. L’obiettivo è far capire che anche Vodafone può associare alla grande qualità una spiccata convenienza.

La dimostrazione finale sta proprio nel prezzo e nei contenuti che riguardano la connessione a internet. Le due Silver infatti si differenziano tra loro per il prezzo e soprattutto per i giga concessi. La prima, che costa ogni mese solo 7,99 euro per chi la sceglie, possiede al suo interno un contenuto totale di ben 150 giga in 5G per navigare sul web. La seconda offerta invece arriva addirittura ad offrire ai clienti Vodafone ben 200 giga in 5G. Il prezzo chiaramente cambia ed aumenta ad un totale di 9,99 euro al mese.