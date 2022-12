google-stadia-i-rimborsi-stanno-arrivando-a-tutti-gli-utenti

Pochi giorni dopo che Google ha dichiarato al pubblico all’inizio di questa settimana che i rimborsi per l’hardware Stadia sarebbero stati disponibili nelle prossime due settimane, essi stanno ora arrivando a tutti gli utenti.

Ci sono state altre storie su Twitter e Reddit che confermano ulteriormente l’implementazione della funzione. Stiamo assistendo a rimborsi per l’hardware Stadia in corso non solo negli Stati Uniti ma anche in altre località in tutto il mondo. Questi rimborsi si stanno diffondendo in modo piuttosto esteso.

Google Stadia sta rilasciando numerosi rimborsi

Lo Stadia Controller è, senza dubbio, il componente hardware più importante che verrà restituito a seguito della chiusura di Google Stadia. Nonostante il fatto che teoricamente qualsiasi controller HID possa essere utilizzato con Stadia, Google ha sviluppato il proprio controller Stadia, che può essere acquistato per circa 70 euro. Aveva anche il supporto Wi-Fi integrato, che consentiva al controller di connettersi direttamente con i server di Google. Ciò ha rimosso un potenziale input lag che avrebbe potuto essere causato dall’utilizzo di uno standard diverso, come il Bluetooth. Inoltre, presentava un layout di pulsanti personalizzato che includeva un pulsante per l’Assistente Google.

Sembrerebbe che la maggior parte delle persone stia ricevendo solo uno o due rimborsi per l’hardware Stadia a questo punto, e lo stanno facendo tramite ricevute e-mail che confermano lo stato del rimborso. Come nel caso dei rimborsi per i giochi, Google sta riaccreditando l’importo sul metodo di pagamento originariamente utilizzato.

I giocatori sono liberi di conservare i propri controller Stadia, se lo desiderano, poiché Google non richiederà loro di restituire i controller in cambio di un rimborso. Tuttavia, la funzionalità è fortemente limitata. Poiché i controller possono funzionare solo in modalità wireless mentre sono connessi alla rete Wi-Fi di Stadia, alcuni device sono incompatibili con il loro utilizzo. Tuttavia, puoi collegarli a smartphone Android e giocare su un computer