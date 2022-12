Secondo SamMobile, Samsung sta lavorando ad un modo per rendere più sicuro l’utilizzo dello scanner di impronte digitali. Secondo quanto riferito, un miglioramento che Sammy sta esaminando sostituirebbe l’uso di un piccolo scanner per leggere una singola impronta digitale con uno più grande in grado di scansionare più dita contemporaneamente.

Dieter May, CEO della francese ISORG, un’azienda che produce sensori di impronte digitali per smartphone, ha recentemente affermato in un’intervista che Samsung potrebbe rendere presto disponibile questa tecnologia per i suoi display OLED.

Samsung ha già annunciato che questa tecnologia, nota come rilevamento All-in-One, verrà trovata nei suoi pannelli OLED 2.0 di nuova generazione. L’utilizzo simultaneo di tre impronte digitali per verificare l’identità di un utente di smartphone è 2,5 × 10 ^ 9 (o 2.500.000.000) più sicuro rispetto all’utilizzo di una singola impronta digitale. Il piano è quello di consentire l’utilizzo dell’intero schermo per scansionare le tre dita contemporaneamente.

Una questione di sicurezza

May di ISORG afferma che si aspetta che Samsung rilasci i pannelli OLED 2.0 entro il 2025. Il dirigente ha affermato in un’intervista con OLED-inc che non si aspetta che Apple sia coinvolta poiché i nuovi modelli di iPhone si basano su Face ID. Di conseguenza, Samsung non solo dovrebbe essere il primo produttore di telefoni a offrire la scansione di più impronte digitali, ma dovrebbe anche essere il leader del settore degli smartphone nel rilevamento All-in-One.

Entro il 2025, lo scanner di impronte digitali di Samsung sarà 2,5 miliardi di volte più sicuro.

Sebbene il settore consideri l’attuale utilizzo della convalida di un’impronta digitale sufficientemente sicuro per verificare i pagamenti effettuati in combinazione con una piattaforma di pagamento mobile come Samsung Pay e Google Pay, è facile immaginare quanto possano sentirsi più sicuri gli utenti sapendo che il rilevamento AIO è 2,5 miliardi di volte più sicuro.