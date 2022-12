Nonostante le notevoli difficoltà produttive dovute alle tensioni generate dalla politica zero-Covid messa in atto dal governo cinese, che ha portato ad una violenta protesta nello stabilimento principale di Foxconn a Zhengzhou, le forniture degli iPhone 14 Pro di Apple sono sensibilmente migliorate.

Attualmente i tempi di consegna si sono accorciati di qualche giorno rispetto alle scorse settimane ma continueranno ad essere influenzati negativamente durante tutto il mese di dicembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 14 Pro e Pro Max, i tempi di consegna si accorciano

Il ritorno alla normalità in termini di spedizioni è atteso invece tra la fine dell’anno e il mese di gennaio dato che la situazione in Cina, stando a quanto riportato dalla Reuters, sarebbe in graduale miglioramento. Il governo starebbe ora cercando di aiutare attivamente la ripresa e la Foxconn avrebbe già iniziato ad assumere nuovo personale.

Secondo quanto rilevato dal rapporto Apple Product Availability Tracker della JP Morgan, multinazionale americana di servizi finanziari, i tempi di consegna globali per i modelli Pro di iPhone sono scesi da 35 a 29 giorni ma sono ancora molto lunghi. Entrando più nel dettaglio, per iPhone 14 e iPhone 14 Plus i tempi di consegna globali sono rimasti di circa 3 giorni.

Passando all’Europa, i tempi di consegna di iPhone 14 e iPhone 14 Plus per tedeschi e britannici sono migliorati di un giorno, ne occorrono 3, in linea con i tempi di consegna di iPhone 13 e mini di un anno fa. Per i modelli Pro, invece, si è scesi da 32 a 25 giorni in Germania e da 33 giorni a 27 giorni nel Regno Unito. Ad oggi, per acquistare un iPhone 14 Pro o un 14 Pro Max in Italia occorrono 24 giorni.