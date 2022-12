Nei prossimi giorni Redmi 11A potrebbe essere rilasciato anche nel nostro Paese. Lo smartphone è già apparso online dando prova dell’esistenza di una versione globale.

L’azienda, dunque, non destinerà il suo nuovo smartphone economico esclusivamente al mercato cinese. Anche in Italia sarà possibile assistere all’arrivo del dispositivo.

Redmi 11A appare online: il lancio del nuovo smartphone economico avverrà a breve anche in Italia!

A sostenere la notizia secondo la quale il Redmi 11A arriverà anche in Italia e nel resto del mondo è l‘apparizione di una nuova certificazione. Nelle settimane scorse lo smartphone è apparso sul database TEENA e BIS e soltanto qualche giorno fa ha fatto la sua comparsa nell’elenco IMDA in una variante destinata al lancio sui tutti i mercati.

Stando alle informazioni emerse in precedenza il Redmi 11A sarà uno smartphone economico con display LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+. La certificazione IMDA non offre dettagli aggiuntivi sulla scheda tecnica dello smartphone ma sappiamo che sarà presente una batteria da 5000 mAh e un comparto fotografico formato da due sensori, di cui il principale da 50 megapixel, accompagnato da un ulteriore sensore da 2 megapixel; e da una fotocamera frontale da 5 megapixel. Il chip potrebbe essere un MediaTek Helio G25.

Le specifiche tecniche non sono ancora confermate e ogni dettaglio è da ritenere incerto. Prossimamente potrebbero farsi strada maggiori informazioni sulle caratteristiche del nuovo Redmi 11A, compresa quella che sarà la data scelta dall’azienda per l’evento di lancio e il costo previsto per procedere con l’acquisto nei vari Paesi.