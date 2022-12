L’implementazione della One UI 5 di Samsung, basata su Android 13, è stata per lo più senza problemi fino a questo punto. Non siamo nemmeno vicini alla fine dell’anno, eppure abbiamo già molti dei migliori telefoni Samsung che eseguono il software. Ciò include molti device e alcuni telefoni nella categoria di prezzo di fascia media. La distribuzione è iniziata un mese fa con la serie Galaxy S22, e l’aggiornamento ha appena fatto il suo debutto sul Galaxy A53, che si trova nella fascia media. Ora, proprio mentre ci avviciniamo all’ultimo mese dell’anno, sta iniziando a farsi strada fino ai vecchi Galaxy A52.

Il Galaxy A52s 5G ora supporterà ufficialmente One UI 5 di Samsung, ha affermato la società. L’aggiornamento è attualmente distribuito ai dispositivi mobili in Corea del Sud; tuttavia, è abbastanza probabile che non passerà molto tempo prima che venga implementato a livello globale e alla fine arriverà sul tuo dispositivo. Dopo la prima spedizione con Android 11 e One UI 3.1, l’interfaccia utente è stata aggiornata a One UI 4 e il sistema operativo è stato aggiornato ad Android 12, all’inizio di quest’anno. L’aggiornamento è ora in fase di lancio nel mercato interno di Samsung, dove porta il numero di versione A528NKSU1DVK2 ed è disponibile sia per i telefoni sbloccati che per quelli bloccati dall’operatore.

Galaxy A52s riceverà One UI 5 basato su Android 13

Oltre a ciò, ha già gli aggiornamenti di sicurezza più recenti, che sono stati rilasciati a novembre 2022. E, naturalmente, abbiamo Android 13, insieme a tutte le funzionalità che lo accompagnano. Queste funzionalità includono le nuovissime icone progettate con il tema Material You, opzioni di lingua specifiche per l’app e molto altro ancora.

Questo è il secondo grande aggiornamento del dispositivo e supponendo che Samsung mantenga le promesse fatte sui futuri aggiornamenti, dovremmo riceverne almeno altri due, portandoci fino alla versione 15 di Android. Puoi scaricare l’aggiornamento in questo momento se ti trovi in Corea del Sud; tuttavia, potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che sia disponibile per il tuo telefono. Dovrai essere paziente se vivi negli Stati Uniti o in qualsiasi altro mercato al di fuori della Corea, ma non dovrebbero volerci più di un paio di settimane prima che diventi disponibile altrove.