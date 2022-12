Energia illimitata con un trucco gratuito al 100%, risparmiare in bolletta usando il sole

La favola dell’energia senza limiti è chiaramente fine a se stessa, ma ci sarebbero dei modi per avere un po’ più di elettricità senza dover spendere soldi.

Il boom vero e proprio è stato registrato in Germania secondo una delle aziende più importanti nel settore di questi nuovi generatori. Si tratta di Jackery, colosso che sta vendendo tantissime Power station soprattutto nell’ultimo periodo in cui si vocifera che improvvisamente potrebbe essere razionata l’energia elettrica.

Energia senza limiti con i nuovi generatori: alcune aziende hanno prodotto vere e proprie Power station in grado di fronteggiare grandi mancanze

Esistono svariate soluzioni che potrebbero dare un po’ di sollievo alle tasche degli italiani. I generatori prodotti dall’azienda sono tantissimi e utili per ogni tipo di evenienza. Tali soluzioni servono sia in outdoor che in indoor, dal momento che non sono alimentate con nessun tipo di carburante. Al loro interno ci sono delle batterie che immagazzinano l’energia, la quale può arrivare da una fonte elettrica ma anche dal sole.

Proprio in quest’ultimo caso, il risparmio è garantito. Basta acquistare anche un pannello solare in accoppiata per riuscire a ricaricare durante una giornata di sole l’intera Power station. L’energia accumulata sarà poi utilizzabile per alimentare ciò che si desidera, ovviamente in base alla potenza di cui dispone il generatore. In alcuni casi sarà infatti disponibile un’energia totale per alimentare anche un frigo per qualche ora, chiaramente poi dipende dalla capienza della Power station. Ricordiamo che queste dispongono anche di porte USB così come di prese dirette per la corrente tradizionale.