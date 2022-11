Di sicuro le illusioni ottiche sono intrattenenti, ma ci sono nuove sfide la fuori che possono rivelarsi particolarmente interessanti. Nell’immagine che trovate nell’articolo, quello che si dovrà fare è trovare l’errore logico che si cela dietro a questo disegno apparentemente “normale”.

Questo è un gioco di logica da cui a primo impatto percepiamo calore: siamo in un deserto in pieno giorno, ci sono due cammelli e una palma. Questi sono gli unici elementi che possiamo osservare in questa immagine. Ma è proprio qui che nasce la problematica. Andiamo a scoprire di seguito perché.

Errore Logico nel disegno: ecco perché c’è molto di più di quello che vediamo

Anche se vi potrebbe sembrare strano, nel disegno manca un elemento molto importante. Tuttavia, quello che state osservando non è replicabile nella realtà. Ora potete incominciare. Cronometratevi e vedete quanto tempo ci avete impiegato per capire che errore c’è in questa “strana” immagine.

Se vi dovreste trovare in serie difficoltà, abbiamo un suggerimento per voi: il Sole è rivolto verso i cammelli e non c’è alcun oggetto o edificio che fa da ostacolo ai raggi portatori di calore e quindi di.. luce! Quindi, ciò che è mancante in questo disegno è proprio l’ombra dei cammelli!

Un grande plauso a chi è riuscito a notare questo errore senza dover ricorrere al nostro suggerimento. Per chi, invece, non ha potuto non ricorrere a questo nostro suggerimento, nei prossimi giorni sul nostro sito andremo a proporre altri giochi di logica come questi o, perché no, addirittura migliori!