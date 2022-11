Come si fa a mettere in pausa l’abbonamento di DAZN? Se desideri congelarlo, “Pausa” è una funzionalità utile che potrà tornarti molto utile. Impostando una pausa, il tuo account diventerà inattivo alla fine del periodo di abbonamento corrente, quindi si attiverà automaticamente il giorno in cui lo desideri riavviare. Non ti verrà addebitato alcun costo mentre il tuo account è in pausa.

Quando puoi utilizzare questa funzione? Questa funzione è disponibile solo per gli abbonati mensili, quindi se ti abbonato per un anno non potrai sfruttarla. Inoltre potrai utilizzarla solo se hai creato un account direttamente sul sito DAZN e non tramite offerte di terze parti.

Inoltre il tuo abbonamento deve essere stato acquistato tramite carta di credito, PayPal o DAZN Gift Card. se utilizzi qualsiasi altro metodo di pagamento, non puoi mettere in pausa il tuo account.

Ecco la procedura da seguire

Su utilizzi il browser, bisogna procedere nel seguente modo:

Accedi alla pagina “Il mio account”;

Ora clicca su “Annulla abbonamento”;

Infine basterà cliccare su “Pausa”;

Successivamente, ti verrà chiesto di selezionare la data di riavvio. Il tuo account può essere messo in pausa per un massimo di 2 mesi. Riceverai un’e-mail di conferma una volta impostata la pausa.

Si può modificare la data di riavvio?

Puoi modificare la data di riavvio in qualsiasi momento accedendo alla pagina “Il mio account”. Se non desideri più riavviare il tuo account e semplicemente cancellarlo, puoi farlo accedendo alla stessa pagina. Quando il tuo account viene riavviato, il tuo abbonamento mensile verrà riattivato automaticamente. In alternativa puoi cancellare il tuo account prima del giorno di riavvio. Dopo aver richiesto di mettere in pausa il tuo account, ti arrriverà un’email di conferma.

Tieni presente che se accedi ai contenuti DAZN durante il periodo in cui il tuo account è in pausa, il tuo account verrà riavviato e il tuo abbonamento mensile verrà riattivato automaticamente.