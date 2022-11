Se sei uno dei milioni di persone che utilizzano il browser Chrome di Google su un Mac, dovresti essere a conoscenza di un aggiornamento software critico. Il 24 novembre, Google ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per la versione Mac di Google Chrome per risolvere un ‘serio problema di sicurezza’. È interessante notare che Google non ha rilasciato tutti i fatti relativi al problema di sicurezza per dare ai consumatori tutto il tempo per installare la correzione del software e salvaguardare i propri computer prima che la vulnerabilità fosse rivelata.

Ciò che rende questa nuova patch di sicurezza di emergenza ancora più affascinante è che è la settima correzione di questo tipo per computer Mac rilasciata da Google nel 2022. La prima patch di aggiornamento di emergenza per Google Chrome nel 2022 è stata pubblicata a febbraio, seguita da altre sei correzioni a marzo , aprile, luglio, agosto, settembre e ottobre. Con il rilascio dell’ultima patch di sicurezza questo mese, gli unici mesi in cui Google non ha fornito una correzione di emergenza per Google Chrome per Mac sono gennaio, maggio e giugno. Google ha anche rilasciato un altro aggiornamento di Chrome nel marzo 2022 per risolvere una vulnerabilità di Javascript V8.

Google Chrome, scaricate l’ultimo aggiornamento

Google si riferisce a queste correzioni come aggiornamenti di emergenza perché hacker esperti potrebbero utilizzarle per lanciare attacchi informatici mirati. Google afferma nell’avviso di rilascio della patch di emergenza di novembre di Chrome per Mac che questa nuova vulnerabilità è stata segnalata da Clement Lecigne, un membro del Threat Analysis Group di Google, il 22 novembre 2022, il che implica che il gigante della ricerca ha aspettato poco più di un giorno per offrire questo riparazione di emergenza.

Inutile dire che se non hai ancora aggiornato Chrome sul tuo Mac, dovresti farlo subito. Vai su ‘Guida’ facendo clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra di Google Chrome. Quando passi il mouse su ‘Guida’, scegli l’opzione ‘Informazioni su Google Chrome’. Il browser dovrebbe eseguire un aggiornamento automatico e installare eventuali nuovi aggiornamenti che diventano disponibili.

Al termine dell’installazione, potresti ricevere un avviso che dice ‘Quasi aggiornato!’ Riavvia Chrome per completare l’aggiornamento.’ Affinché l’aggiornamento abbia effetto, potrebbe essere necessario uscire da tutte le istanze di Google Chrome e riaprire il browser. Dopo l’aggiornamento, assicurati che il tuo browser esegua la versione 107.0.5304.122 su piattaforme Mac e Linux.