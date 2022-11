Torna la nostra rubrica che tocca i prodotti ritirati dal mercato, ovvero gli alimentari che, per un motivo piuttosto che l’altro, sono stati ritirati completamente dal mercato, previo richiamo dell’azienda o del Ministero della Salute.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati davvero tantissimi i prodotti che sono stati effettivamente richiamati al mittente, il caso più eclatante ha riguardato il marchio Ferrero con il rischio di salmonella, rappresentante però solo la punta dell’iceberg di molte altre occasioni in cui è giusto prestare la massima attenzione.

Prodotti ritirati: ecco il nuovo caso

L’ultimo prodotto coinvolto in un ritiro è la cannella in polvere Bio, realizzata dalla Bongiovanni SRL, in particolare nello stabilimento di Via Case Molino di Pogliola – 12089 a Villanova Mondovì in provincia di Cuneo. I lotti effettivamente ritirati sono DO/ORGCASPWD/051/021 con scadenza fissata il 30 aprile 2023, il motivo è legato alla presenza dell’allergene anidride solforosa.

Oltre a questo è stato segnalato anche un altro mix a base di cannella in polvere di Lo Conte. Il prodotto è commercializzato da IPAFOOD SRL, confezionato presso lo stabilimento di Frigento, in via Taverna di Annibale ad Avellino. I lotti coinvolti sono 21343 (in scadenza il 31 dicembre 2024) ed anche il 22157 (in scadenza il 30 giugno 2025).

Come al solito se siete in possesso di questi prodotti non consumateli, riportateli al punto vendita in cui avete effettuato l’acquisto, il quale provvederà a fornire un rimborso della spesa effettuata, con restituzione del denaro, oppure realizzazione di un buono da utilizzare per un acquisto successivo.