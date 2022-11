Siamo ormai giunti alla fine della settimana del Black Friday e in molte aziende ed operatori telefonici si sono dati da fare per proporre agli utenti svariati sconti, offerte e promozioni. L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile, in particolare, per questa occasione ha deciso di proporre un’offerta speciale con 130 GB e soprattutto con i primi due mesi totalmente gratuiti.

Kena 6,99 130 GB: nuova offerta per il Black Friday con due mesi gratuiti

In occasione della settimana del Black Friday i vari operatori telefonici italiani hanno proposto diverse offerte e promozioni. Iliad, ad esempio, ha lanciato due nuove offerte molto interessanti. L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile, dal canto suo, ha proposto una nuova offerta mobile con ben 130 GB.

Nello specifico, si tratta dell’offerta denominata Kena 6,99 130 GB. L’operatore, però, ha pensato anche ad un’altra iniziativa. Gli utenti potranno infatti usufruire di questa nuova offerta senza pagare il costo del rinnovo mensile per i primi due mesi e, se decideranno di attivare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, riceveranno inoltre 50 GB di traffico extra. Sulla pagina ufficiale di Kena Mobile è infatti così riportato:

“Promo Black Friday: i primi 2 mesi sono GRATIS e, se attivi il Servizio di Ricarica Automatica, aggiungi 50GB al mese alla tua Offerta. Promozione valida se attivi l’Offerta entro il 30 Novembre 2022”.

La nuova offerta Kena 6,90 130 GB include ogni mese 130 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Ricordiamo che, per poter attivare la nuova offerta, gli utenti interessati avranno tempo soltanto fino al prossimo 30 novembre 2022.