Nel corso delle prossime settimane, Xiaomi presenterà la nuova famiglia di flagship. Nonostante non ci siano grandi anticipazioni da parte del produttore, i leaker sono già all’opera per cercare di scoprire informazioni importanti.

Il team di Pigtou.com in collaborazione con il noto leaker @xleaks7, è entrato in possesso del primo Xiaomi 13 anche se in formato dummy. Si tratta di un modello non funzionante e realizzato completamente in alluminio che le aziende forniscono ai produttori di accessori.

Le dimensioni e le forme sono identiche allo smartphone reale e, in questo modo, è possibile anche dare uno primo sguardo al design complessivo della serie. Come è possibile vedere dalle foto in apertura di articolo e dal video di seguito, lo smartphone Xiaomi è caratterizzato da alcuni elementi stilistici molto noti.

Xiaomi 13 si mostra per la prima volta dal vivo, anche se non si tratta dello smartphone vero ma di una unità di prova pensata per i produttori di accessori

Se non si sapesse che si tratta del prossimo flagship del produttore cinese, ad un primo sguardo si potrebbe scambiare il modello per un iPhone. Sia i bordi arrotondati che l’isola che ospita le fotocamere posteriori ricordano i device realizzati da Apple.

Entrando più nello specifico, il presunto Xiaomi 13 è caratterizzato da un display flat che ospiterà una fotocamera frontale al centro della parte alta. I bordi saranno completamente squadrati e sul lato destro saranno presenti i tasti del volume e di accensione. Nella parte bassa trova posto la porta USB Type-C e gli speaker.

Al posteriore, l’area dedicata alle fotocamere sarà quadrata e ci aspettiamo la presenza di una tripla ottica. Al momento non è chiara la loro disposizione ma se fossero sfalsate sarebbe un ulteriore richiamo al design degli iPhone.

Le dimensioni complessive dell’unità dummy di Xiaomi 13 sono 152.83 x 71.53 x 8.37 mm. Il debutto sul mercato è atteso entro la fine del 2022 e la famiglia sarà composta da almeno due modelli. La versione base sarà affiancata dalla variante Pro ma le differenze non sono ancora note.