Sulla rivista a Physical Review D è stato pubblicato un nuovo incredibile studio sui cunicoli spazio temporali, definiti anche wormhole. Questi uniscono parti dello spazio e del tempo molto distanti fra di loro, i quali consentono di prendere una sorta di “scorciatoia” per arrivarci velocemente. Secondo gli autori dello studio, l’umanità li ha già visti durante la loro esistenza. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Cunicoli spazio temporali o wormhole: li abbiamo davvero già visti?

Come accade per il Paradosso di Fermi, gli esperti si sono fatti la seguente domanda: se i wormhole sono davvero reali, come mai non ne abbiamo visto neanche uno in tutti questi anni? Quattro fisici hanno provato a rispondere a questa domanda nello studio. Secondo loro la soluzione è più semplice di quanto si pensa: li abbiamo visti varie volte, ma non li abbiamo riconosciuti.

Infatti, probabilmente li abbiamo scambiati per dei buchi neri, essendo che per scovare questi giganti del cosmo vengono rilevati i loro effetti gravitazionali sulle stelle che li circondano e per i getti di materiali che escono fuori dai loro dischi di accrescimento. Gli autori dello studio sostengono che i cunicoli spazio temporali mostrerebbero “un modello di polarizzazione molto simile a quello di un buco nero”.

Si possono distinguere o non è possibile? “Si osservano distinzioni più significative per le immagini indirette, in cui l’intensità della polarizzazione nello spaziotempo del wormhole può crescere fino a un ordine di grandezza rispetto al buco nero di Schwarzschild“, affermano gli autori dello studio. Verranno creati in futuro dei modelli più avanzati per capire le differenze tra i due mostri cosmici, ma c’è bisogno di nuovi studi.