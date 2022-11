Le specifiche per la serie di smartphone Vivo X90 sono emerse su Internet prima di un annuncio ufficiale. Vivo dovrebbe rilasciare tre smartphone premium della serie X90 la prossima settimana. La gamma X90 include Vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+ e sarà disponibile in Cina il 22 novembre, secondo Vivo.

Secondo i rapporti, gli smartphone della serie X90 saranno rilasciati anche in una serie di altre aree. Nel frattempo, i rendering trapelati di X90 e Vivo X90 Pro+ sono appena emersi online. Gli smartphone della serie X90 dovrebbero fare il loro debutto mondiale nel primo trimestre del 2023. Tutte le specifiche della serie Vivo X90 sono state rilasciate nonostante l’assenza di conferme ufficiali.

Vivo X90, le specifiche sono apparse online

Ishan Agarwal, un informatore, ha rilasciato le specifiche della serie X90 e altri fatti. Il Vivo X90 sarà il successore del Vivo X80 rilasciato in precedenza. Si dice che l’X90 5G sia alimentato da un SoC Dimensity 9200. Verrà inoltre fornito con RAM LPDDR5 e memoria UFS 4.0. Il telefono potrebbe avere un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 28001260 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Lo smartphone sfoggia una tripla configurazione della fotocamera posteriore con un sensore della fotocamera principale Sony IMX866. Ha anche un sensore verticale da 12 MP e una fotocamera ultrawide da 12 MP. Il telefono include una fotocamera selfie da 32 MP nella parte anteriore. L’X90 sarà inoltre alimentato da una batteria da 4.810 mAh con capacità di ricarica rapida da 120 W. Avrà lo stesso display dell’X90 5G standard. L’X90 Pro 5G sarà dotato di un sensore verticale da 50 MP f/1.6 e di un sensore ultrawide da 12 MP f/2.0.

Inoltre, l’X90 Pro 5G potrebbe includere una fotocamera frontale da 32 MP per scattare selfie. In particolare, sarà alimentato da una batteria da 4870 mAh che consente la ricarica via cavo da 120 W e la ricarica wireless da 50 W. La fotocamera principale Sony IMX989 da 50 MP con sensore da 1 pollice sarà una delle quattro fotocamere sul retro dell’X90 Pro+ 5G. Ha anche un sensore ultrawide Sony IMX598 da 48 MP e un sensore verticale Sony IMX758 f/.6 da 50 MP.

Sul pannello posteriore è inclusa anche una teleobiettivo OmniVision OV64B40 da 64 MP. Ha una fotocamera frontale da 32 MP per i selfie.