Samsung è in movimento, con l’aggiornamento One UI 5.0 ora disponibile sulla maggior parte dei suoi telefoni. L’attività è iniziata con i flagship di quest’anno, ma i telefoni di fascia media del 2021 stanno già ricevendo l’upgrade. Perché l’aggiornamento per i pieghevoli del 2021 dovrebbe essere trattenuto dal momento che anche i telefoni di fascia media dell’anno scorso ricevono Android 13? Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 sono i telefoni più recenti che eseguono One UI 5.0 basata su Android 13.

L’aggiornamento One UI 5.0 per i due pieghevoli è ora disponibile. Coloro che li stanno ricevendo in questo momento, tuttavia, sono partecipanti al programma beta. Questi riceveranno una versione di aggiornamento del firmware che termina con DVK3. Questo è il primo batch e Samsung potrebbe utilizzarlo per vedere se il firmware presenta bug gravi. Prevediamo che l’azienda amplierà l’aggiornamento per includere unità aggiuntive in tutto il mondo nei prossimi giorni.

Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 riceveranno One UI 5.0

Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 non avranno tutte le nuove funzionalità incluse in One UI 5.0. Samsung ha cambiato l’aspetto della schermata di blocco e ha incluso ulteriori opzioni di personalizzazione. Il motore dei temi di Monet è ora implementato meglio e puoi modificare i colori tramite l’interfaccia utente. Bixby ora ha opzioni widget aggiuntive ed è stato migliorato. Vale la pena ricordare che il firmware più recente include anche la patch di sicurezza di novembre 2022.

Il Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 sono stati rilasciati con One UI 3.1.1 basata su Android 11 e otterranno OneUI 4.0 alla fine del 2021. Ora stanno ricevendo il loro secondo importante aggiornamento Android e sono ancora idonei per altre due versioni. Samsung, dopotutto, offre ora quattro anni di aggiornamenti Android e fino a cinque anni di patch di sicurezza. Detto questo, gli utenti di questi device continueranno a ricevere supporto per molto tempo.

Il Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 hanno ricevuto lo stesso aggiornamento pochi giorni fa, solo pochi giorni prima dei modelli dell’anno precedente.